Tutti li cercano e nessuno li trova…Ecco il corso per elettricista di Forum Formazione

Sono ricercati nel mondo del lavoro come le pepite d’oro in un fiume. I campi di applicazione e di intervento sono ormai molteplici e complessi. Ma il requisito della professionalità diventa strategico, l’unico in grado di trasformare una semplice opportunità in una vera e propria sfida tutta da vincere.

Stiamo parlando degli elettricisti, figure professionali sempre più al passo dei tempi il cui impiego è richiesto in vari ambiti del mondo lavorativo.

Per questo FO.R.UM – Formazione Risorse Umane ha organizzato un corso professionalizzante per “Elettricista elettronico/a antennista”. Le iscrizioni sono aperte.

La figura professionale

La figura di elettricista elettronico/a antennista interviene nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico di abitazioni residenziali, uffici e ambienti produttivi artigianali ed industriali, rispettando le norme relative alla sicurezza degli stessi. Pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e manutenzione dell’impianto.

Il corso di formazione gratuito

Il corso per ‘Operatore/operatrice elettrico/a elettronico/a antennista’ (Operatore/operatrice per la installazione, manutenzione e riparazione degli impianti elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed antenne) è finanziato dalla Regione Puglia. È stato approvato nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 – “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari” approvato con Atto Dirigenziale n. 1020 del 27 settembre 2018 pubblicato sul BURP n. 128 del 04 ottobre 2018.

Durata e articolazione del corso

Il percorso è di 900 ore, di cui 450 di teoria e 450 di stage presso aziende leader del settore. Il progetto formativo è finalizzato ad offrire ai destinatari la concreta possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro che è in continua evoluzione e richiede sempre maggiori competenze.

Destinatari e requisiti

Il corso è riservato a 20 allievi di cui il 15% destinato a militari in congedo, ove il numero di richieste lo consenta. I requisiti da possedere sono: essere giovani fino al 35mo anno di età; aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o esserne assolti; essere disoccupati o inattivi e residenti o domiciliati in un comune della Regione Puglia.

Indennità di frequenza

Agli allievi che sosterranno l’esame finale di qualifica verrà riconosciuta un’indennità pari a € 1.000,00.

Come presentare la domanda

Per partecipare alla selezione deve essere compilato l’apposito modulo di iscrizione da scaricare a questo link.

Una volta compilata, la domanda va consegnata a mano presso il “Front Office Informazioni e Orientamento” di Fo.R.Um Formazione Risorse Umane, in Via Salvatore Nahi, 11 – 73100 Lecce (LE).

Termine di scadenza delle domande

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 18 ottobre 2019.

Info

Per saperne di più vai al sito www.forumformazione.it o chiama al 0832228593.

Se hai domande da porre scrivi una mail a: info@forumformazione.it.