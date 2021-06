Corso gratuito per elettricista, al via le candidature per i giovani aspiranti

C’è sempre tempo per imparare un mestiere. E c’è ancora tempo per iscriversi al corso per “Operatore elettrico – Installazione di Impianti elettrici civili”. Obiettivo del corso che si rivolge ai più giovani è quello di formare figure professionali che possano operare nel mercato del lavoro con le giuste competenze. Il progetto è proposto e attuato da “FSC-LECCE” (Ex Scuola Edile della provincia di Lecce).

La scadenza per iscriversi è fissata al 30 giugno per un corso che prevede tantissime ore di teoria ma, soprattutto, di pratica e uno stage. Bando approvato con D.D. N. 474 del 12/03/2021 pubblicata sul burp n. 40 del 18/03/2021.

Percorso formativo e requisiti di partecipazione

Si rivolge ai giovanissimi il corso per diventare “Operatore elettrico”. Infatti, potranno presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra i 12 e i 24 anni che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) durante l’anno scolastico 2019/2020 o precedenti.

Il corso di formazione amplierà le conoscenze di base e quelle tecnico-tecnico professionali in un percorso di tre anni che si concluderà con la qualifica professionale. Sede del corso sarà “FSC-LECCE” Viale Belgio Zona Industriale Lecce. Il corso avrà una durata di 3.200 ore divise in 1.014 di teoria, 1586 di pratica e 600 di stage.

Modalità di partecipazione e ammissione

Tutte le domande dovranno pervenire esclusivamente online entro e non oltre il 30 giugno 2021 sul sito www.fsclecce.it alla sezione dedicata in home page. Tutti gli aspiranti corsisti dovranno presentarsi presso la sede operativa di “FSC-LECCE” martedì 6 luglio 2021 alle ore 9:00. Se minorenni, è necessario essere accompagnati da un genitore o da un tutore.

Agli allievi selezionati che frequenteranno le lezioni regolarmente per l’intero corso sarà riconosciuta un’indennità di frequenza fino a € 4.800. Il materiale didattico, attrezzature, utensili e Dispositivi di Protezione Individuali saranno forniti gratuitamente.