Il Salento tra moda e sartoria: in partenza il corso di formazione per sarto e fashion designer

Uno dei settori di punta dell’economia salentina è anche quello che richiede un alto grado di competenza e formazione. Il settore della moda rappresenta una fetta importante dell’economia locale e c’è sempre bisogno di nuovi sarti, di nuovi fashion designer per dare voce a creatività, ma anche a tanta professionalità. E, probabilmente, lo sarà sempre di più nel futuro prossimo.

È con questo spirito e con questi obiettivi in mente che tra le offerte formative messe a disposizione da Asesi c’è un corso di formazione per Sarto e Fashion Designer, due figure richieste nel mercato del lavoro. Si tratta di un corso di 200 ore organizzato dall’Associazione Servizi Sindacali, senza scopo di lucro e promossa dal sindacato confederale Cisl di Lecce.

Costiuitasi nel 1995 per affiancare Cisl, dal 2003 l’associazione opera nel settore della formazione professionale e da allora ha realizzato numerosi corsi di formazione finanziati dalla Regione Puglia e dal Fondo Sociale Europeo.

Il corso, che rientra nel programma Garanzia Giovani, si rivolge a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che vogliono cimentarsi nel settore della moda e che hanno tanta voglia di imparare. Per essere ammessi bisogna essere in possesso del diploma di scuola superiore secondaria. In alternativa, si può essere ammessi con tre anni di esperienza pregressa nel settore. Il corso rilascia un attestato di frequenza.

Per ogni informazione, contattare segreteria@asesi.it