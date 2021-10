“Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa”. Il nuovo corso targato Asesi

“Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa”. È questo il titolo del nuovo corso gratuito triennale organizzato da ASESI, Associazione Servizi Sindacali. Finanziato dalla Regione Puglia a valere sul Por 2014-2020*, avrà la durata di 3.200 ore. Tre anni per apprendere tutti i “segreti” di questa figura professionale sempre più ricercata. Sono tante le strade da intraprendere una volta concluso il percorso formativo che prevede anche 1.200 ore di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) in laboratori specialistici, aziende ed imprese partner del settore di riferimento. Un settore alla ricerca costante di professionalità.

Destinatari

Il corso è riservato a 12 allievi di età inferiore a 24 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche, in possesso del solo diploma di Scuola Media Secondaria di Primo Grado (Licenza Media).

Modalità di accesso al corso

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito www.asesi.it (clicca qui) e dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 29/10/2021. Ancora qualche giorno, dunque, per iscriversi ricordando di allegare:

copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale

certificato di residenza e stato civile o autocertificazione a norma di legge

titolo di studio

La domanda dovrà essere consegnata presso la segreteria di Asesi-Associazione Servizi Sindacali, in via del Nuovo Mercato Floricolo nr.12 a Taviano (Le), dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 o per mail (info@asesi.it; segreteria@asesi.it) con i documenti allegati in PDF, opportunamente sottoscritti.

N.B.: l’assenza anche di uno solo dei documenti richiesti sarà motivo di non ammissibilità alla fase di selezione.

Certificazione finale

Alla conclusione del corso verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica in “Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa”.

Benefit

La frequenza al corso è totalmente gratuita. Agli allievi partecipanti al corso sarà riconosciuta una indennità oraria pari ad € 0,50/h per tutta la durata del percorso formativo (tre annualità). Saranno, inoltre, rimborsate le spese di viaggio per gli effettivi giorni di frequenza.

Info:

Informazioni presso la Segreteria di ASESI, Via del Nuovo Mercato Floricolo Z.I., Taviano (Le)

• Tel.: 0833.914232 – 345.8651115

• Mail: info@asesi.it ; segreteria@asesi.it – www.asesi.it

* (Determina del Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, n. 1176 del 29/06/2021 e pubblicata sul Burp n. 88 del 8/VII/2021 – Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” – LINEA 2)