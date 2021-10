Corso gratuito per diventare elettricisti, il bando proposto da Fsc-Lecce

È in scadenza il nuovo bando del corso per elettricisti proposto da Fsc-Lecce (ex scuola edile della provincia di Lecce) teso a qualificare nuovi operatori professionali con competenza nelle mansioni di operatore elettrico, e abilità di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili.

Il corso per elettricisti è gratuito ed è riservato a 12 allievi under 24 che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, ossia la licenza media. Il corso ha una durata di 3200 ore, articolate in 1014 ore di teoria, 1586 ore di pratica, e infine in 600 ore di stage, tese ad applicare le conoscenze teoriche acquisite.

Le domande devono essere inoltrate attraverso la compilazione dei moduli on-line, reperibili al sito www.fsclecce.it , che in home page dedica una apposita sezione al bando regolarmente approvato con D.D. N. 474 del 12/03/2021, cui ha fatto seguito la pubblicazione sul BURP N. 40 del 18/03/2021. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 2021.

Dopo la compilazione della domanda, gli aspiranti corsisti dovranno presentarsi, accompagnati da un genitore o esercente potestà/tutela se minorenni, presso la sede operativa di “Fsc-Lecce”, in Viale Belgio – zona industriale di Lecce – accompagnati da un genitore o esercente potestà o tutela se minorenni, presso la sede operativa di “Fsc-Lecce’’ Martedì 26 Ottobre 2021 alle ore 09.00, senza ulteriore avviso, per la selezione d’ammissione e muniti di documento d’identità del genitore o esercente potestà dell’aspirante allievo.

Gli allievi selezionati che frequenteranno le lezioni regolarmente per l’intero corso si vedranno riconosciuta una indennità di frequenza sino a € 4.800.

Anche il materiale didattico, attrezzature, utensili e dispositivi di protezione individuali saranno forniti gratuitamente.