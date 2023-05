Il Salento sempre più accogliente e preparato, a Taviano il corso di “Inglese per il turismo”

In un territorio che ha fatto del turismo la sua punta di diamante, la conoscenza delle lingue è uno dei requisiti più importanti per chi offre lavoro e per chi lo cerca. Tra tutte le lingue, l’inglese – il “passaporto per il mondo” – è quella che più delle altre merita l’attenzione essendo indispensabile per poter comunicare con i tanti stranieri che scelgono di trascorrere una vacanza in Salento.

Dall’accoglienza ai consigli sui posti da visitare o su cosa mangiare, dalle informazioni alle curiosità è indispensabile dimostrare di avere una certa dimestichezza con le lingue non si può più improvvisare, soprattutto da quando si è diffuso il reviewer, il viaggiatore che recensisce tutto ed è quasi un cliente da temere.

In poche parole, se si conosce l’inglese…everything is easy peasy! Per questo è importante il corso gratuito di Asesi, l’ente di formazione di Taviano che ha deciso di puntare sulla formazione, con il programma Garanzia Giovani. Per informazioni leggi qui.

Destinatari

Il corso è rivolto ai giovani Neet (Not in Education Employment or Training) iscritti al programma Garanzia Giovani Puglia. Ragazzi e ragazze dai 15 ai 29 anni, residenti in Puglia, non impegnati in attività scolastiche, universitarie o lavorative.

Non solo. Il corso è un’opportunità anche per i NON NEET rientranti nell’Asse1 bis, ovvero ragazzi dai 30 ai 34 anni, residenti in Puglia, disoccupati e che frequentano percorsi di studi o altri corsi di formazioni finanziati.

Il Percorso Formativo

Il corso, che sarà svolto da docenti madrelingua o con diversi anni di esperienza, ha una durata di 100 ore ed ha l’obiettivo di fornire le competenze per dialogare in lingua. In particolare:

Saper condurre con efficacia conversazioni telefoniche, anche complesse, in ambito lavorativo.

Conseguire una buona precisione/efficacia nell’espressione e comunicazione scritta, anche in contesti specialistici/tecnici avanzati (contratti, redazione testi per il web marketing).

Gestire situazioni comunicative in lingua inglese relative al settore turistico anche in ambiti complessi (riunioni, convegni, conference calls).

Certificazione e Benefit

Alla conclusione del corso di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza. Ma, cosa più importante, alla fine del percorso si avranno quelle competenze indispensabili per ‘coccolare’ uno straniero, dal suo arrivo al suo congedo, ma anche per arricchire il bagaglio personale di conoscenze.

Ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità oraria fino ad un massimo di 200 euro in relazione alle reali ore di frequenza.