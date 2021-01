Il lavoro del futuro è digitale, ecco il corso di Social Media Marketing di Asesi

Il mercato del lavoro è cambiato rapidamente negli ultimi anni e sono tanti i lavori nati dalla rivoluzione digitale dell’ultimo ventennio. Primo fra tutti è il social media manager, una figura nuova molto richiesta dalle aziende in questo momento. Anche il mondo della formazione, di fronte a questi cambiamenti repentini della società, ha dovuto interrogarsi sulla necessità di ridisegnare i propri metodi educativi.

È stato un anno pieno di rotture con il passato quello che si è appena concluso ed il mondo del lavoro è diventato sempre più digitale, sempre più smart. Servono, infatti, nuove competenze e conoscenze per muoversi tra nuove tecnologie, social network e new media. Sono tante, tantissime le aziende che, capendo l’importanza di essere ‘social’, hanno creato pagine Facebook e profili Instagram per farsi conoscere e per far conoscere il loro lavoro, per avere contatti con i clienti e con i loro gusti.

È in quest’ottica e con obiettivi ben precisi che nasce il corso di formazione “Strumenti e Linguaggi del Social Media Marketing & Digital Branding”. Ad organizzare il corso è Asesi, l’Associazione Servizi Sindacali. Costituitasi nel 1995 per affiancare Cisl, dal 2003 l’associazione opera nel settore della formazione professionale e da allora ha realizzato numerosi corsi di formazione finanziati dalla Regione Puglia e dal Fondo Sociale Europeo.

A chi si rivolge il corso

Sono tanti i giovani che vogliono acquisire le competenze necessarie a svolgere il lavoro di social media manager e ‘ buttarsi’ nel mondo del lavoro sul web.

Il corso, che rientra nel programma Garanzia Giovani, si rivolge a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che vogliono cimentarsi nel settore della moda e che hanno tanta voglia di imparare. Per essere ammessi bisogna essere in possesso del diploma di scuola superiore secondaria. In alternativa, si può essere ammessi con tre anni di esperienza pregressa nel settore.

Il corso: l’offerta formativa

Si tratta di 140 ore di formazione a distanza, durante le quali saranno affrontate tutte le principali tematiche: dalle metodologie della ricerca di mercato a internet per le aziende. L’offerta formativa sarà molto ampia e dettagliata, divisa in due fasi. La prima metà del corso sarà dedicata, tra le altre cose, a: Sviluppi tecnologici e processi comunicativi, Digital branding, Web e brand reputation, Principi relativi al ciclo di vita del prodotto (leve del marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione, pubblicità, Teorie del marketing, Qualità del servizio nei processi marketing-vendite.

Nella seconda metà del corso, invece, si passerà alla “configurazione di un’offerta prodotti/servizi”: Principi e strumenti di social media marketing, Advertising e creatività al tempo dei social network, email marketing, Search marketing, Strumenti e modelli per il performance based marketing, Metodologie e strumenti di benchmarking e tanto altro.

Per avere maggiori informazioni, è possibile contattare segreteria@asesi.it