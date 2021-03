Corso per wedding planner, Asesi apre le iscrizioni per gli aspiranti organizzatori di matrimoni

Sono partite le iscrizioni per il corso di formazione per wedding planner organizzato da Asesi, l’Associazione Servizi Sindacali, un ente di formazione salentino che si origina dalla Cisl di Lecce. Si tratta di un corso di 200 ore di lezioni teoriche e pratiche che hanno l’obiettivo di formare la figura dell’organizzatore professionale di matrimoni.

Fine ultimo del corso è quello di far maturare nei corsisti competenze di alto profilo per l’organizzazione di matrimoni sia di coppie che vivono nel Salento sia di partner che scelgono questa meravigliosa terra come destinazione per celebrare una tappa magica nella vita di una coppia. E sono tantissimi a scegliere il Salento per festeggiare le proprie nozze.

Sono davvero tanti i dettagli da tenere sotto controllo per tutto il periodo di organizzazione dell’evento: a cominciare dalla location e dall’ambiente in generale, molto importante è la scelta dell’abito, le bomboniere artigianali, il catering per valorizzare la cucina tipica, la scelta della chiesa, gli allestimenti floreali e molto altro. Compito del wedding planner è quello di seguire la coppia e le famiglie degli sposi, dall’inizio alla fine, considerando il ricevimento del matrimonio.

La struttura del corso

Grazie alla sua migliore conoscenza del mercato, incluse le fasce di prezzo, e ad una fidata rete di fornitori costruita nel tempo a seconda della propria idea di organizzazione dell’evento, il wedding planner offre, fra gli aspetti chiave, una consulenza a trecentosessanta gradi per l’individuazione, la scelta e la formalizzazione dei contratti con i prestatori di servizi (addobbi floreali, noleggio di autovetture di rappresentanza, servizi fotografici e catering, ecc.).

Responsabilità dell’organizzatore di matrimoni è quella di sollevare da ogni responsabilità la coppia: la professionalità del wedding planner consente agli sposi di godere ogni istante della loro festa senza alcuna complicazione.

Sono così organizzate le ore previste dal corso di formazione:

Progettazione e pianificazione della cerimonia (70 ore)

Organizzazione e gestione dei servizi ricettivi e ricreativi (70 ore)

Organizzazione e gestione della segreteria operativa (60 ore)

Attestazione finale

A chi si rivolge il corso

Il corso rientra nel programma regionale Garanzia Giovani. Ai partecipanti sarà corrisposto un rimborso spere orario per tutto il monte ore effettivamente frequentato. Per avere maggiori informazioni, è possibile contattare segreteria@asesi.it. Al termine del corso Asesi rilascerà la dichiarazione degli apprendimenti.