‘Esperto di conduzione del vigneto’, al via il corso di formazione di Bluesea per uve di eccellenza da vino e da tavola

Per storia e tradizione vitivinicola, il Salento può essere considerato una delle culle dell’enologia mondiale. Da qui provengono le uve più celebrate, che danno vita a vini noti e ampiamente apprezzati.

Nel corso degli anni la competitività del prodotto autoctono ha raggiunto risultati sempre più alti; il vino del territorio, infatti, risulta essere sempre più protagonista delle maggiori fiere e numerosi sono i riconoscimenti che conquista in giro per il mondo. Tanti i mercati internazionali ad essere conquistati.

Questo è dovuto sia alle condizioni climatiche che caratterizzano il Salento, ma anche e soprattutto all’elevata professionalità di chi coltiva le vigne, di chi si prende cura di esse.

Ogni buon vino, quindi, deve avere alle spalle un buon vigneto, curato e condotto nella maniera più professionale possibile. Ma negli ultimi tempi uno spazio importante si sta ritagliando l’uva da tavola salentina, sempre più presente nelle case degli italiani.

Per questi motivi, Bluesea, ente di formazione professionale sito a Magliano in via Monteroni 9, ha organizzato il corso di formazione in “Tecnico Esperto nella Conduzione del Vigneto (ad uva da vino e da tavola)”.

Il corso di formazione

Il percorso formativo è stato approvato dalla Regione Puglia con la determina dirigenziale del Servizio Formazione Professionale del 6 giugno 2019 n. 638, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13.06.2019,

La figura professionale

Il corso prevede che l’allievo maturi conoscenze e abilità tali da essere in grado di muoversi con professionalità nel mondo della viticoltura, sempre pronto a rispondere alle esigenze di un mercato dinamico e in forte espansione.

Il corsista dovrà essere in grado di realizzare concretamente operazioni colturali quali potatura, gestione del vigneto, osservazione della morfologia delle piante. Dovrà, altresì, sapere quali prodotti fitosanitari utilizzare, gestire una cantina, aver appreso tecniche di imbottigliamento ed etichettatura.

I destinatari

Gli allievi a cui è destinato il corso sono giovani che: abbiano assolto agli obblighi formativi fino a 35 anni di età disoccupati o inattivi residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Il progetto avrà una riserva del 15% dei posti disponibili per militari congedati, come previsto nella Convenzione Operativa tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedanti e congedati stipulata in data 02 luglio 2014. Ciascun destinatario potrà partecipare ad un solo percorso formativo.

Durata delle lezioni e stage

Il percorso formativo avrà una durata di 600 ore (di cui 340 di attività d’aula e 260 di stage di cui 40 fuori regione). Le attività in aula saranno svolte presso la sede di Magliano, frazione di Carmiano, in Via Monteroni, 9.

Partecipazione gratuita e indennità

La partecipazione al corso è completamente gratuita e ai partecipanti che sosterranno l’esame finale sarà riconosciuta un’indennità pari a 1 euro per ogni ora effettivamente frequentata e riscontrata sul registro presenze, oltre al materiale didattico.

I posti disponibili sono 18 (diciotto), pertanto, qualora dovessero pervenire un numero superiore di domande di partecipazione, dopo preventiva valutazione dei requisiti richiesti, si procederà alla Selezione dei candidati mediante colloquio e test scritto.

Presentazione della domanda e documentazione

Gli interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare la domanda di partecipazione in sede entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2019, corredata da:

1) Fotocopia Documento valido di identità;

2) Fotocopia del codice fiscale;

3) Certificato “Stato occupazionale” rilasciato dal Centro per l’Impiego di riferimento;

4) DID in corso di validità (per i disoccupati);

5) Curriculum Vitae (facoltativo).

Alla fine del percorso formativo, previo superamento degli Esami, agli Allievi sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale di “Tecnico Esperto nella conduzione del vigneto (ad uva da vino e da tavola), valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, spendibile nel mercato del lavoro

Info e contatti

Per ulteriori informazioni si può inviare una mail a: info@blueseaformazione.it

oppure contattare telefonicamente lo 0832. 603617

La sede di Bluesea Formazione è a Magliano, frazione di carmiano, in Via Monteroni, 9.