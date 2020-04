Health risk managment, un incontro online su rischio clinico e accreditamento sanitario

In un sistema complesso come quello sanitario eliminare l’errore è impresa ardua, ridurlo è necessità. Per mitigare il rischio clinico, ossia la probabilità che un paziente possa subire un danno o un disagio derivante dalle cure mediche, è necessario conoscere l’ambito di riferimento e mettere a punto strategie di risk managment: organizzare il lavoro attraverso la partecipazione di figure eterogenee nel comparto sanitario, conoscere e analizzare l’errore attraverso sistemi di report, implementare la capacità di individuazione e correzione delle cause che aumentano l’alea connaturata all’attività.

A tal proposito, la società Medit srl organizza un meeting online teso a gettare uno sguardo sulle responsabilità e gli adempimenti per l’accreditamento istituzionale su base regionale delle strutture sanitarie.

L’incontro prevede l’intervento di quattro esperti, con approfondimenti su vari aspetti legati al processo clinico assistenziale. Il Dott. Gabriele Ruggiero interverrà con un’introduzione sul modello di accreditamento, sistemi gestionali e adempimenti normativi; il Dott. Paolo Duma sulle linee guida di accreditamento sanitario della Regione Puglia; l’avvocato Fabrizio Ceppi presenterà la disciplina sulla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale ai sensi della legge 24/2017 c.d. Bianco Gelli e, infine, il Dott. Luca Tittarelli affronterà il tema del Risk managment, modelli di gestione e struttura del progetto.

Il meeting si svolgerà martedì 28 aprile 2020 a partire dalle ore 18. Per ottenere l’accesso è necessario iscriversi, inviando una mail a info@meditsrl.eu