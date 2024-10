Formazione e Lavoro nella proposta formativa dell’ ITS Aerospazio Puglia. Due incontri di orientamento nel Salento

Il Salento è pronto a spiccare il volo! L’Its Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile invita il territorio a partecipare a due incontri informativi A Corsano il 9 ottobre, ore 18.30 e a Castro l’11 ottobre, ore 18.30. Si tratta di due eventi finalizzati a fare scoprire da vicino le opportunità formative che offrono tutti i nuovi corsi Its che a breve partiranno in Puglia in un settore strategico per l’economia del territorio e in maniera particolare i due corsi biennali che avranno sede ad Alessano e Tricase:

– per Tecnico Superiore per la manutenzione dei motori aeronautici e nautici;

– per Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile aeronavale.

Perché partecipare?

– Scopri il tuo futuro: entra nel mondo dell’aviazione e della mobilità sostenibile, settori in continua crescita e con grandi prospettive occupazionali;

– Acquisisci competenze uniche: i corsi ITS ti offrono una formazione altamente specializzata, grazie alla collaborazione con le principali aziende del settore;

– Contribuisci al futuro del Salento: diventa protagonista dello sviluppo del territorio, lavorando in un settore all’avanguardia e sostenibile.

Gli appuntamenti

Mercoledì 9 ottobre, ore 18.30: Centro Polivalente di Corsano, via Campania.

Venerdì 11 ottobre, ore 18:30: Castello di Castro.

Cosa ti aspetta

– Presentazione dei corsi: scopri in dettaglio i programmi formativi, le materie studiate e le competenze che acquisirai;

– Testimonianze di ex studenti: ascolta le esperienze di chi ha già frequentato i corsi ITS e ha trovato lavoro nel settore;

– Incontri con le aziende: parla con i rappresentanti delle aziende partner e scopri le opportunità di stage e lavoro.

Insomma, partecipa agli incontri può aiutarti a scoprire come l’ITS Aerospazio Puglia sia d’aiuto a realizzare i tuoi sogni.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.itsaerospaziopuglia.it

L’incontro di Corsano: mercoledì, 9 ottobre 2024

Mercoledì 9 ottobre 2024, a Corsano, presso il “Centro Polivalente” di via Campania, alle ore 18.30, si terrà un incontro per presentare l’offerta formativa dell’ ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Corsano, Biagio Raona e del Presidente del Consiglio dell’ Unione dei Comuni del Capo di Leuca, Michele Giannuzzi, introdurrà l’incontro la Consigliera dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Gina Casciaro.

A seguire l’intervento di Rita Melcarne, branch manager di Adecco.

La presentazione dei percorsi formativi sarà affidata ad AnnaLena Manca, Dirigente dell’IISS ‘Don Tonino Bello’ – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Tricase-Alessano-Poggiardo.

Le conclusioni dell’ incontro saranno effettuate dal prof. Antonio Ficarella, presidente della Fondazione ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile.

L’incontro di Castro: venerdì 11 ottobre 2024

Venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 18.30, presso il Castello di Castro, si terrà un incontro con i cittadini e gli amministratori dei Comuni di Andrano, Castro, Diso, Minervino di Lecce, Ortelle, Poggiardo, Spongano, Santa Cesarea Terme e Surano per presentare l’offerta formativa dell’ ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali di Luigi Fersini, Sindaco di Castro e Salvatore Coluccia, Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre a Levante’, la presentazione dei percorsi formativi affidata ad AnnaLena Manca, Dirigente dell’IISS ‘Don Tonino Bello’ – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Tricase-Alessano-Poggiardo.

Le conclusioni dell’incontro saranno effettuate dal prof. Antonio Ficarella, presidente della Fondazione ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile.