Pass Laureati Regione Puglia 2022: come accedere ai master formativi

Il voucher Pass Laureati 2022 è un’opportunità che viene messa a disposizione dalla Regione Puglia per finanziare gli studi post laurea. La sua erogazione può avvenire con due modalità differenti: la modalità a saldo prevede che tutto il voucher universitario ammesso a contributo venga erogato al termine del percorso formativo; invece, la modalità con anticipazione prevede che l’80% del voucher venga erogato subito, e il rimanente 20% al termine del percorso formativo. In ogni caso, è necessario inoltrare le richieste di saldo entro il limite di 30 giorni dalla data in cui viene sostenuto l’esame finale e, in ogni caso, non più tardi del 15 ottobre del 2023. In caso contrario, il voucher è destinato a essere revocato.

La richiesta

Per partecipare a Pass Laureati Puglia 2022 è necessario compilare una domanda che deve essere inoltrata solo in modalità telematica: è necessario andare sul sito Sistema.puglia.it e poi seguire le istruzioni indicate per la procedura online, attiva dallo scorso 30 maggio. Sono ritenuti ammissibili i master che non sono ancora cominciati alla data in cui l’istanza viene presentata o che, essendo già iniziati, prevedono attività formative che non sono ancora giunge al termine nella loro durata totale. In ogni caso, è d’obbligo portare a termine gli interventi formativi, l’esame conclusivo e lo stage entro il 15 ottobre del 2021. Per il finanziamento di Pass Laureati Puglia 2022 sono stati stanziati 15 milioni di euro; l’assegnazione dei voucher per l’alta formazione sarà garantita fino a quando le risorse a disposizione non saranno esaurite, ovviamente tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande.

Chi si può candidare

È possibile presentare una richiesta di candidatura sola per un unico percorso formativo. A Pass Laureati Puglia 2022 si possono candidare coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano un reddito familiare pari a non più di 35mila euro, come definito dall’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, valido alla data della richiesta. Inoltre, è necessario possedere un diploma di laurea di primo livello, una laurea conseguita in base alle regole del vecchio ordinamento o una laurea specialistica. Un altro requisito da rispettare è che il candidato sia registrato da almeno tre anni nella lista anagrafica di un Comune pugliese. Infine, la partecipazione è consentita solo a coloro che non hanno già beneficiato di borse di studio per master post laurea fornite dalla Regione Puglia per le edizioni precedenti di questa iniziativa.

Le spese finanziate e il Reddito ISEE

A seconda del Reddito ISEE che viene dichiarato dal singolo utente, è prevista una erogazione differenziata dei voucher. In particolare, può essere finanziato il 100% dei costi solo se il valore ISEE non supera i 10mila euro. Nel caso di un valore ISEE superiore a 10mila euro ma inferiore a 25mila, invece, viene coperto il 90% delle spese. Infine, se il valore ISEE supera i 25mila euro ma rimane al di sotto della soglia di 35mila euro, viene garantito un finanziamento pari all’80% dei costi.

I costi di iscrizione e i costi accessori

In alcuni casi, quindi, il 100% delle spese del master può essere finanziato da Regione Puglia, in riferimenti non solo ai costi reali da sostenere per iscriversi al master ma anche ai costi accessori. Questi ultimi includono le spese di vitto, alloggio e viaggio, con una sovvenzione per i percorsi formativi che vengono erogati in Puglia pari a 1.748 euro e 20 centesimi. Per i costi di iscrizione, invece, il limite massimo è di 10mila euro per i master che si svolgono all’estero e di 7.500 euro per quelli che si svolgono in Italia.

I master di Dirextra Business School

I master di Dirextra Business School possono essere finanziati interamente attraverso il Bando Pass Laureati 2022. In tutto sono quattro i master per i quali le selezioni sono in corso, in programma a Malta a partire dal prossimo 26 settembre e a Manchester a partire dal 26 marzo del 2023: si tratta del master in gestione internazionale del turismo, del master in controllers di impresa settore costruzioni e oil & gas, del master giuristi di impresa settore costruzioni e oil & gas e del master ingegneri di impresa settore costruzioni e oil & gas.

Che cosa fa Dirextra

Dirextra è una società che da sempre è attiva nel comparto della formazione di eccellenza, aiutando le stazioni appaltanti e le imprese di costruzione a cercare e a trovare personale tecnico specializzato. Per questo organizza mini master e master, ma anche corsi di alta formazione. Il gruppo è diviso in aree, ognuna delle quali agisce in piena autonomia ma al tempo stesso traendo vantaggio dalla sinergia con le altre, grazie anche alla supervisione di un capo settore. La formazione di eccellenza, in particolare, è curata da Dirextra Alta Formazione.