“Mi formo e lavoro” guarda alla comunicazione 2.0, arrivano i corsi di Bluesea

La comunicazione è in costante evoluzione e stare dietro a questo mondo fluido e in costante cambiamento può non sembrare affatto facile. Sicuramente serve una formazione specifica, che molto spesso le scuole o le università non danno ai propri studenti, un po’ per la velocità con cui questo settore si muove, un po’ perché manca nel curriculum tradizionale dei corsi di studio.

Se però il 2.0 vi ha sempre affascinato e volete far diventare la comunicazione il vostro pane quotidiano, un modo c’è. Nell’ambito del progetto “Mi Formo e lavoro”, l’ente di formazione Bluesea di Carmiano- Magliano, in via Monteroni 9, offre due corsi che potrebbero lanciare nell’informazione digitale, Social media marketing e Web journalism (Seo).

Cos’è “Mi formo e lavoro”

Un progetto rivolto ai cittadini pugliesi che desiderano accrescere le loro competenze. Lo scopo principale è quello di imparare per trovare un’occupazione, collegando l’offerta formativa all’accompagnamento al mondo del lavoro. I requisiti sono semplici: bisogna essere cittadini pugliesi maggiorenni. La formazione è rivolta ai disoccupati che intendono rimboccarsi le maniche e lanciarsi in qualcosa di nuovo. Per la frequenza dei corsi, la Regione ha concesso dei voucher che danno agli interessati, un’indennità di 6 ora per ogni ora di frequenza per chi non percepisce già un sostegno al reddito e 2,50 euro per chi, invece, percepisce un sostegno.

I corsi di formazione di Bluesea: la comunicazione alla portata di tutti

Sono due le aree che ricadono nel settore della comunicazione ai tempi del digitale, nel ventaglio di 19 corsi proposti dall’ente di formazione. Per l’area Marketing e comunicazione, Social media marketing si incentra sull’uso delle principali social network per la promozione di prodotti e servizi. Per l’area Informatica, Web journalism affronta le sfide del nuovo giornalismo online nella era della scrittura ottimizzata per i motori di ricerca (per gli addetti ai lavori, SEO).

Se volete avvicinarvi al mondo della comunicazione, l’occasione è quella giusta: il 2.0 alla portata di tutti.

Per informazioni e per il catalogo completo dei corsi, è possibile contattare l’ente al numero 0832603617 o scrivere una mail a info@blueseaformazione.it .