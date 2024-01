Come lavorare nel turismo. Ecco il corso per Operatore ai servizi di promozione e accoglienza di Asesi punta

Il Salento ha fatto del turismo la sua punta di diamante. Con i suoi panorami mozzafiato, il mare dalle mille sfumature di blu, i borghi ricchi di storia e di storie e la tradizione che ha dato vita a eventi che hanno trasformato strade e piazze in un palcoscenico a cielo aperto, questo lembo di terra bagnato dai due mari ha conquistato una reputazione invidiabile, diventando una destinazione turistica rinomata che, anno dopo anno, attira migliaia di visitatori, italiani e stranieri. La bellezza, però, va raccontata, va protetta e valorizzata. Tra gli ambasciatori del Salento ci sono i lavoratori del settore: dagli albergatori agli chef, dalle guide turistiche ai receptionist, tutti sono fondamentali per creare una esperienza turistica indimenticabile.

È l’ accoglienza il punto di forza, il tratto indispensabile per creare un legame speciale con i visitatori. Per arricchire un viaggio serve una conoscenza della cultura locale, delle tradizioni, di quei dettagli che consentono agli addetti, veri e propri artigiani dell’ospitalità, di condividere storie affascinanti e consigli preziosi. Il successo non basta per mantenere una posizione di primo piano nelle scelte de turisti, per consolidare la fama di gemma preziosa nel panorama turistico, serve avere un sorriso sincero, una passione contagiosa e una competenza che non si può improvvisare: è necessario investire nella formazione.

Per questo, Asesi – Associazione servizi sindacali – ha pensato ad un corso formazione professionale per Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza rivolto ai giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media). Può partecipare chi non ha ancora compiuto 25 anni e non è in possesso della qualifica.

Per valorizzare l’unicità del territorio, insomma, bisogna diventare professionisti e quindi investire sulla formazione. Un cliente/turista soddisfatto, è un cliente/turista che torna.

Il percorso gratuito avrà una durata di 3 anni consentirà di apprendere tutte le competenze e conoscenze necessarie per lavorare in quest’ambito. È prevista una indennità di frequenza (fino a 3.200 euro per l’intero percorso di tre annualità) e degli extra: 600 ore di stage in aziende partner del settore di riferimento, viaggi studio extracurriculari al 2° anno e 3° anno e un laboratorio linguistico di Lingua Tedesca al 3° anno (60h)

Alla conclusione del corso, dopo il biennio a forte valenza orientativa (1.100 + 1.100 ore), e un anno ‘professionalizzante’ (1.000 ore) – sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica in “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica“.

Per informazioni (clicca qui) chiamare i numeri 0833 914232 – 345.8651115 o, in alternativa, scrivere una mail a [email protected].

