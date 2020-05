Al via l’Open Day Web Edition dei 6 ITS di Puglia, si parte domani in modalità online

Riparte domani, venerdì 29 maggio, con una nuova formula online il programma di attività di orientamento del “Sistema Its Puglia” lanciato da Ministero dell’Istruzione e Regione Puglia.

Alle 15:00 la piattaforma per videoconferenze Zoom ospiterà il primo Open Day del 2020 rivolto agli studenti, con la presentazione dei percorsi Its Puglia in cui verrà evidenziato quali sono i settori e gli ambiti professionali oggetto della formazione delle fondazioni.

A partire dalle 14:45 si potrà accedere online all’evento tramite il link messo a disposizione.

Per rivolgersi agli studenti, i 6 ITS di Puglia si affidano allo stile comunicativo più emozionale, più interattivo, più coinvolgente del team di “Teatro Educativo”, professionisti della comunicazione, teatro, animazione video, medicina, pedagogia, cabaret televisivo, formazione che puntano a trasmettere ai ragazzi l’importanza della scelta che li aspetta dopo il diploma e li guideranno alla conoscenza dei percorsi post diploma offerti dal Sistema Its Puglia.

Durante la diretta, gli interventi saranno intervallati da un sondaggio interattivo che mira a cogliere le aspettative dei partecipanti: lavorare restando nel mio territorio; fare il lavoro per cui ho studiato; avere la possibilità di fare carriera, sono alcune delle domande che verranno poste ai presenti allo scopo di sondare gli elementi più importanti che spingono alle scelte dello studio post diploma.

A completare il quadro formativo, le testimonianze dirette dei ragazzi ITS, di chi è già diplomato e già lavora e di chi sta frequentando un percorso ITS.

Introdurranno la diretta i saluti dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo.

“Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid 19 – afferma Leo – è importante portare avanti le attività di orientamento del sistema ITS della Puglia per permettere ai nostri studenti e studentesse di non perdere le straordinarie opportunità di formazione altamente professionalizzante degli ITS. Ancora di più in questa delicata fase di ripartenza regionale e nazionale, è fondamentale puntare sull’innalzamento delle competenze e dei saperi specialistici per rilanciare l’economia e il futuro del territorio”.

Si riaccendono così i riflettori sull’offerta formativa di livello terziario del Sistema Its Puglia, pari a quella offerta dalle Università, ma con una durata inferiore (due anni) caratterizzata dall’alta specializzazione tecnica derivante da un’impostazione che prevede almeno il 30% di ore in pratica professionale svolte direttamente presso aziende e almeno il 50% dei docenti di estrazione dal mondo del lavoro.

Aerospazio, Agroalimentare, Digital Maker, Logistica, Meccatronica e Turismo sono i settori di specializzazione che fanno parte della rete del Sistema Its Puglia, che inoltre coinvolge nel progetto il tessuto economico del territorio: le aziende e i professionisti sono di vitale importanza per gli ITS per stringere nuove partnership, da un lato, per offrire ai propri corsisti “docenti professionisti” e aziende presso cui svolgere gli stage, e dall’altro, per capire le vere esigenze del mercato di competenze specifiche e costruire percorsi altamente professionalizzanti per gli allievi che diventeranno le figure professionali del futuro.

“Gli ITS oggi acquisiscono un doppio valore all’interno dei nuovi scenari formativi ed economici. Difatti, grazie a flessibilità, duttilità e piena autonomia di cui godono, si prestano con più disponibilità agli adattamenti necessari in un contesto sociale oggi reso complesso dalle emergenze rispetto a qualunque altro sistema formale di istruzione, potendo cogliere con immediatezza le esigenze di una domanda professionalizzante che muta rapidamente e così riadattando i propri profili di competenze in uscita”, ha affermato il Direttore Generale dell’Usr Puglia Anna Cammalleri.

Per costruire un futuro di certezze bisogna dunque partire da una buona formazione, che coniughi pratica e teoria: questo il punto di forza degli ITS che puntano non solo a formare le figure professionali del futuro ma anche a contribuire allo sviluppo economico dell’intero territorio regionale e nazionale.