Corso per Operatore ai servizi di promozione e accoglienza. Asesi punta ancora sul turismo

«Promozione» e «accoglienza», due parole note al Salento che ha fatto del turismo la sua punta di diamante. Grazie alla bellezza di questa terra, con i suoi paesaggi da favola, il mare da incanto, i borghi e la tradizione, farsi “conoscere” è stato facile, come semplice è stato puntare sulla proverbiale gentilezza di un popolo che ha fatto dell’ospitalità un tratto caratteristico. Ma non basta “avere tutto”, la bellezza va raccontata, va valorizzata e anche chi sceglie di trascorrere le vacanze nel Salento non deve sentirsi solo un ospite.

Per questo, Asesi – Associazione servizi sindacali – ha pensato ad un corso formazione professionale gratuito per Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza* rivolto ai giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media). Può partecipare, insomma, chi non ha ancora compiuto 18 anni.

Quando si toccano le strategie da mettere in campo in un settore come quello turistico si sente spesso parlare di delocalizzazione e destagionalizzazione, di turismo “esperienziale”, un turismo cioè che mette al centro le passioni, gli interessi, le vocazioni della persona, attraverso un percorso ad hoc che esce dai circuiti “standardizzati” per scoprire mete ed emozioni sempre nuove, di valorizzare l’unicità del territorio e l’ospitalità, ma per farlo bisogna diventare professionisti. Un cliente/turista soddisfatto, è un cliente/turista che torna.

La parola d’ordine è quindi «formazione». Il percorso della durata di 3 anni consentirà di apprendere tutte le competenze e conoscenze necessarie per lavorare in quest’ambito. È prevista una indennità di frequenza (fino a 3.200 euro) e degli extra: viaggi di studio in Italia e all’estero, un laboratorio di lingua tedesca, certificazioni informatiche e, cosa molto importante, anche uno sportello di accompagnamento al lavoro.

Per informazioni

Per informazioni si può chiamare il numero: 0833 914232 o scrivere una mail a [email protected]

* Determinazione del Dirigente Sezione Formazione 27 ottobre 2022, n. 1704 –POC Puglia 2014-2020 – Avviso pubblico “OF/2021 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale-CULTURA e LEGALITA’”, A.D. n. 180 del 08/02/2022 pubblicato sul BURP n.19 del 17/02/2022. Approvazione Graduatorie pubblicato sul BURP n. 123 del 10/11/2022