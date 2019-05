Operatore socio-sanitario, c’è tempo fino al 10 giugno per iscriversi al corso del “Don Tonino Bello”

Se tra le vostre aspirazioni c’è quella di diventare Operatore socio-sanitario, la bella notizia è che c’è ancora tempo. È fissata al 10 giugno la scadenza per presentare le domande di partecipazione alle prove di selezione per frequentare il corso di formazione organizzato dall’Istituto di Istruzione Secondario Superiore “Don Tonino Bello” di Tricase. Il corso che consentirà di acquisire il giusto mix di competenze, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia.

Chi può partecipare

Alla fine, saranno solo 18 i corsisti che prenderanno parte al corso di formazione. Per fare domanda i requisiti sono semplici. L’età minima è fissata a 17 anni e possono inviare la loro candidatura gli inoccupati o i disoccupati. Oltre a ciò, bisogna essere residenti in un comune del territorio regionale pugliese e essere in possesso del diploma della scuola dell’obbligo.

Le prove

Verificati i requisiti minimi, è la volta delle prove, prima una scritta e poi una orale. Si comincia con 60 domande a risposta multipla che faranno la prima scrematura e chi risulta idoneo passa al colloquio orale su quattro tematiche. Importanti sono le motivazioni che spingono a partecipare e a voler apprendere il mix di competenze sociali e sanitarie che fanno l’Oss, una delle figure professionali più ricercate del mondo del lavoro.

Come fare domanda

Sia con raccomandata a mano da presentare all’ “ufficio protocollo” del “Don Tonino Bello” di Tricase, nei giorni e negli orari indicati sul sito internet (www.iisstricase.it o www.iiss.tricase.edu.it) o per il più social anche sulla pagina facebook; sia con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Istituto Istruzione Secondario Superiore “Don Tonino Bello” via Apulia 9 73039 Tricase (Le). Mezzogiorno del 10 giugno, a pena di esclusione. E fate attenzione a presentare la domanda in tempo perché non saranno considerate le candidature ricevute dopo la scadenza fissata.

Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni – scritti e orali – saranno comunicati esclusivamente sul sito internet www.iisstricase.it o www.iiss.tricase.edu.it e sulla pagina Facebook.