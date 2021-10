Innovare in chiave europea l’offerta formativa, al via il progetto Erasmus+ dell’Istituto De Pace

Innovare in chiave europea l’Offerta Formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonietta De Pace“, è l’obiettivo del progetto Erasmus+ “DE.P.A.CE. – DEvelop entrePreneurship leArning and competenCEs” autorizzato dall’Agenzia Nazionale INAPP. Il progetto coinvolgerà 60 studenti delle classi III, IV e V degli indirizzi Industria e Artigianato per il Made in Italy, Grafica e Comunicazione e Turismo e 8 Docenti accompagnatori, in tirocini formativi esteri della durata di 30 giorni in aziende localizzate in Spagna, Irlanda, Belgio e Germania.

Finalmente, dopo numerosi rinvii a causa delle restrizioni di mobilità anti Covid-19, ha preso avvio il primo dei flussi previsti: un gruppo di studenti di diversi indirizzi di studio, accompagnati da una docente tutor sono partiti per un mese di soggiorno a Valencia, Spagna, dal 14 ottobre al 14 novembre 2021. Gli studenti avranno un’opportunità unica per acquisire e potenziare competenze e conoscenze in realtà lavorative di dimensione europea, riferite a specifiche figure professionali come “Addetto alla Comunicazione e alle Relazioni con il pubblico”, “Addetto al Servizio Ricevimento”. I tirocini formativi si terranno presso aziende specializzate nei settori professionali richiesti, in partenariato con l’I.I.S. “A. De Pace”

Grazie all’esperienza di apprendimento “on the job”, gli studenti potranno sviluppare competenze tecnico-professionali e trasversali, utili al loro processo di crescita umana e professionale che si trasformerà in un’importante occasione di orientamento post diploma. Svilupperanno e potenzieranno anche le competenze linguistiche con una formazione tramite piattaforma europea OLS.

Al termine del percorso formativo riceveranno l’Europass con la certificazione delle competenze acquisite.