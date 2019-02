Prorogata la scadenza per il corso Oss di Arcadia, ancora pochi giorni per presentare domanda

Prorogata la scadenza per la domanda di partecipazione al corso di formazione per operatore sociosanitario di Arcadia, a Minervino di Lecce. Sarà possibile fare richiesta fino alle ore 14:00 del 1 Marzo.

Il corso, organizzato dall’ente di formazione, in partnership al comune di Monteroni (tra i pochi comuni ad essere anche ente di formazione), prevede 550 ore di teoria e 450 di tirocinio per un totale di 1000 ore di impegno. I 18 posti disponibili saranno destinati a disoccupati o inoccupati residenti in Puglia, con almeno 17 anni d’età e il diploma di scuola dell’obbligo.

La figura dell’Oss

L’Oss operatore sociosanitario, è una figura ausiliaria che sostituisce i vecchi Ota, operatore tecnico-assistenziale per l’area sanitaria, e Osa, operatore socio-assistenziale per l’area sociale, nati in seguito all’accordo Stato regioni del 2001. Le sue competenze riguardano la rilevazione dei bisogni primari della persona, operando a supporto degli infermieri che coordina la loro attività. Tra le mansioni, c’è il mantenimento dell’igiene dei pazienti, il sostegno alla corretta deambulazione e il controllo e assistenza durante la somministrazione delle diete.

Come si accede alla professione

Sono le giunte regionali a programmare l’attivazione di corsi, in base al bisogno effettivo di figure professionali, stabilendo il numero di posti. I partecipanti, maggiorenni in possesso di diploma superiore, dovranno superare una prova d’accesso per poter prendere parte al corso gratuitamente.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione europea, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Puglia, nel quadro del Programma Operativo della Regione Puglia 2014-2020, si svolgerà presso Arcadia Formazione, in via Martiri d’Otranto 6, a Cocumola, frazione di Minervino di Lecce.

Per maggiori informazioni o per iscriversi, consultare il sito www.arcadiaformazione.it, www.comune.monteroni.le.it, o contattare il numero 0836/954123, email: info@arcadiaformazione.it.