Proseguono gli Open Day Web Edition Tour dei 6 Its della Puglia, al via il secondo appuntamento

È previsto per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno, il secondo appuntamento online del programma di attività di orientamento del “Sistema Its Puglia” lanciato da Ministero dell’Istruzione e Regione Puglia.

Alle ore 15:00 la piattaforma per videoconferenze Zoom ospiterà il secondo Open Day del 2020 rivolto agli studenti, in cui verrà evidenziato quali sono i settori e gli ambiti professionali oggetto della formazione dei 6 ITS di Puglia. A partire dalle 14:45 si potrà accedere online all’evento collegandosi al link messo a disposizione.

Aerospazio con sede a Brindisi, Agroalimentare con sede a Bari, Digital Maker con sede a Foggia, Logistica con sede a Taranto, Meccatronica con sede a Bari e Turismo con sede a Lecce sono i settori di specializzazione che fanno parte della rete del Sistema Its Puglia, che inoltre coinvolge nel progetto il tessuto economico del territorio: le aziende e i professionisti sono di vitale importanza per gli ITS per stringere nuove partnership e per capire le reali esigenze del mercato di competenze specifiche e costruire percorsi altamente professionalizzanti per gli allievi che diventeranno le figure professionali del futuro.

La rete del Sistema ITS Puglia lavora su un interscambio costante tra le varie sedi e le aziende del territorio, attivando i nuovi percorsi biennali di Alta specializzazione e gli stage lì dove è richiesto un approfondimento specifico su materia e una possibile domanda di figure professionali da assorbire nel mercato del lavoro.

Per rivolgersi agli studenti, i 6 ITS di Puglia si affidano allo stile comunicativo più emozionale, più interattivo, più coinvolgente del team di “Teatro Educativo”, professionisti della comunicazione, teatro, animazione video, medicina, pedagogia, cabaret televisivo, formazione che puntano a trasmettere ai ragazzi l’importanza della scelta che li aspetta dopo il diploma e li guideranno alla conoscenza dei percorsi post diploma offerti dal Sistema Its Puglia.

Durante la diretta, gli interventi saranno intervallati da un sondaggio interattivo che mira a cogliere le aspettative dei partecipanti.

A completare il quadro formativo, le testimonianze dirette dei ragazzi che hanno già sperimentato i percorsi ITS, di chi è già diplomato e già lavora e di chi sta frequentando un percorso ITS.