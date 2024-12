Un futuro digitale per l’accoglienza turistica. Arcadia Formazione lancia il corso gratuito “AI & Digital Transformation”

Il Salento si conferma all’avanguardia nell’innovazione. Grazie ad una partnership tra Arcadia Formazione, l’Università del Salento e numerosi altri enti, prende il via un nuovo corso gratuito IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) dal titolo “AI & Digital Transformation per l’Accoglienza e la Narrazione del Territorio“.

Un’opportunità unica per i giovani

Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il corso si rivolge a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola superiore, offrendo loro la possibilità di specializzarsi in un settore in rapida evoluzione. L’obiettivo è formare figure professionali altamente qualificate, in grado di coniugare le competenze tradizionali dell’accoglienza turistica con le più innovative tecnologie digitali e di intelligenza artificiale.

Un programma completo e innovativo

Il percorso formativo, della durata di 800 ore, prevede una parte teorica in aula e un’esperienza pratica di apprendistato o alternanza scuola-lavoro. Gli allievi avranno l’opportunità di acquisire competenze trasversali, come la capacità di utilizzare strumenti digitali, di comunicare efficacemente e di lavorare in team. Al termine del corso, sarà rilasciato un diploma di IV livello EQF, riconosciuto a livello europeo, e una certificazione informatica Pekit Expert.

Un futuro nel turismo digitale

Il settore turistico sta vivendo una profonda trasformazione, guidata dalla digitalizzazione e dall’innovazione tecnologica. Le figure professionali formate in questo corso saranno in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato, creando esperienze turistiche sempre più personalizzate e coinvolgenti.

Come partecipare

Il corso, gratuito e a numero chiuso, avrà inizio il 18 dicembre 2024 presso la sede di Arcadia Formazione a Cocumola (LE). Per iscriversi o richiedere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web www.arcadiaformazione.it o contattare il numero 389.0281616.

Un investimento sul futuro

Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per i giovani del territorio, che potranno acquisire competenze spendibili a livello nazionale e internazionale, contribuendo allo sviluppo economico e culturale del Salento.