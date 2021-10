Da oggi il 41° Rally Città di Modena, la Motorsport Scorrano presente con il duo De Santis-Marino

Archiviato positivamente l’impegno del Rally Porta del Gargano disputato a metà mese, dove la Scuderia Motorsport Scorrano ha conquistato due podi di classe, il primo di classe K10, con la 106 MAXI di I.M.Promotorsport, con l’equipaggio composto dal presidente del sodalizio Santo Siciliano e da Vincenzo Forte e il secondo di classe N2 con Donato Vitali e Roberto De Maggi su Peugeot 106 16 v; l’attenzione si sposta al 41°Rally Città di Modena, gara in programma a partire da oggi che mette a confronto in prova unica i migliori equipaggi che nell’arco dell’intera stagione si sono fatti valere nelle nove Coppe di Zona in cui è suddivisa l’Italia rallystica per l’aggiudicazione dell’ACI Sport Rally Cup Italia 2021.

La Scuderia salentina si presenta in gara con il suo alfiere Alessio De Santis di Cavallino in coppia con Antonino Marino di Barcellona Pozzo di Gotto, sulla vettura Peugeot 207 super 2000 di Ferrara Motors. In qualità di vincitore della Coppa Rally di Zona 2021- classe Super2000 – in settima zona ha acquisito il diritto di partecipare alla finale. Qui si sfiderà con altri 8 equipaggi sempre su Peugeot 207 Super 2000 per la conquista del titolo italiano della classe Super 2000. L’equipaggio è anche in corsa per il titolo del Trofeo Pirelli Accademia.

Da segnalare che l’equipaggio De Santis-Marino (Peugeot 207 S2000) è stato scelto dalla Delegazione Regionale ACI Sport Puglia come componente della squadra di rappresentanza chiamata a competere per il titolo riservato alla Squadra Delegazione Regionale.