57mo “Rally del Salento”, tutti gli equipaggi della scuderia Motorsport Scorrano

Tra esperienza, passione e giovani promesse, la Scuderia Motorsport Scorrano è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della gara più iconica del Tacco d’Italia, il “Rally del Salento”.

I motori si scaldano e gli occhi sono già puntati sulle prove speciali che attraversano il cuore del basso Salento, tra i muretti a secco che a volte hanno fatto la differenza.

Tra i protagonisti più attesi ci sono due equipaggi che rappresentano l’essenza stessa del rally: tecnica, cuore e un legame profondo col territorio.

Mauro Santantonio, affiancato da Emanuele Sarcinella, sarà al via con una performante Peugeot 208 T16 in classe R5 preparata da ImPromotorsport, con l’ambizione di lasciare il segno tra le diciannove “top car” iscritte. Accanto a lui, un altro nome di spicco del panorama rallystico salentino: Fernando Primiceri al volante, con la figlia Giulia alle note, su Skoda Fabia Evo della Colombi Racing. Una coppia che unisce generazioni e passione, creando un’alchimia speciale dentro l’abitacolo. Terzi assoluti all’Event Show lo scorso anno, al via con una vettura di classe R5, portano in gara non solo l’esperienza e la velocità di Fernando, ma anche la freschezza e la precisione di Giulia. A lottare in classe Rally4 la scuderia schiera Alessio De Santis con Luca Primiceri, al via su Peugeot 208 targata Ferrara Motors; mentre in classe R2B è Antonio Santo insieme a Gabriele Primiceri, a bordo di una Peugeot 208 curata da IMPromotorsport a metterci il massimo impegno per vincere la classe . In classe Rally 5 troviamo Salvatore Casarano con Gabriele Mergola su Renault Clio messa a punto da Masino Racing. In classe N2 sono 2 gli equipaggi schierati dal sodalizio presieduto da Santino Siciliano: l’Under 25 Pierpaolo Raho con Gaia Furioso su Peugeot 106 Gti preparata da 369 Motors e l’altro Under 23 Francesco Pio Bruno ed Emiliana De Marco su identica vettura di Trodella Racing. Nel Regularity Rally per il secondo anno consecutivo è presente il pilota sardo Bachisio Floris insieme a Carlo Merenda sulla mitica Autobianchi A112 Abarth. Ogni equipaggio ha una storia da raccontare, ogni casco un sogno da rincorrere.

In occasione della manifestazione sarà presente alla Pista Salentina l’iniziativa Race to Donate, con le associazioni Anges Salento Odv e Admo Lecce, per sensibilizzare la donazione di midollo osseo. Inoltre, con Rally Experience viene data la possibilità di scendere in pista al fianco di un pilota ad 8 ragazze, selezionate tramite un contest, queste saranno guidate dagli istruttori della Scuola di Pilotaggio Claudio Minnella ed Andrea Giannaccari. Ad arricchire lo spettacolo i Kart Cross guidati sul circuito dai piloti della Motorsport Scorrano Enzo Polimeno, Damiano Negro ed Antonio Sergi e infine il raduno Abarth curato dal gruppo Abarthisti Lecce diretto da Sandro De Luca.