“Coppa Puglia” di pesca in apnea, il dipendente della Provincia Antonio Porpora conquista il terzo posto

“Un’altra bella prova superata per Antonio Porpora, dipendente della Provincia di Lecce che, con la sua squadra tutta salentina, si è appena aggiudicato il terzo posto alla gara regionale di pesca in apnea Coppa Puglia. Un nuovo traguardo, raggiunto con impegno, passione e sacrificio, che ci riempie di orgoglio”.

Con queste parole presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva commenta il terzo posto ottenuto quest’anno da Antonio Porpora, dipendente del Servizio Tutela Ambiente e della sua squadra, in occasione della gara di pesca in apnea a carattere regionale “Coppa Puglia”, organizzata dalla sezione della Lega Navale di Mola di Bari e svoltasi il 5 settembre scorso nelle acque antistanti il Porto di Mola.

La competizione sportiva, tra le poche del tipo a squadra disputate in Italia quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, ha registrato la partecipazione di apneisti provenienti dalla Puglia, da altre regioni e anche di alcuni atleti della Nazionale italiana. A comporre ogni squadra due atleti in acqua ed uno di assistenza sul mezzo appoggio. In 5 ore di gara, Antonio Porpora, che difendeva i colori della Lega Navale Casalabate, classificatasi alle spalle di due squadre formate da ottimi apneisti della Lega Navale Mola di Bari, ha effettuato circa 80 immersioni della durata media di 1 minuto e mezzo, riuscendo a catturare in grotte e anfratti sottomarini, 11 pesci (del peso richiesto), appartenenti a due specie diverse. In tre anni di partecipazione la squadra salentina è sempre salita sul podio.