Tutto pronto per il 3° Event Show Pista Salentina, aperte le iscrizioni

Si apriranno domani, venerdì 4 febbraio le iscrizioni per il 3° Event Show Pista Salentina. A darne notizia la scuderia Motorsport Scorrano, Aci Lecce e Pista Salentina, che annunciano, così, l’avvio della nuova stagione agonista salentina e pugliese.

Tutti pronto, quindi, per riaccendere i motori per una nuova avventura in programma sabato 5 e domenica 6 marzo.

Gli organizzatori ufficializzano la data inaugurale del primo evento automobilistico a livello regionale, mantenendo inalterati i contenuti e il format previsti all’origine, che hanno dato tante soddisfazioni ai piloti e dagli addetti ai lavori. Oltre a regalare forti emozioni al pubblico.

Ritorna l’Event Show, gara automobilistica del settore atipiche sperimentali di Aci Sport ad alto contenuto spettacolare. Confermato il programma di gara con vari percorsi: asfalto, misto terra/asfalto, di giorno e in notturna, con partenza a inseguimento e side by side con sfida finale nel Master Show.

Tutto si svolgerà all’interno dell’impianto “Pista Salentina” di proprietà della famiglia Scarcia di Ugento. La formula dell’Event Show offre una varietà di percorsi che consentono al pilota di misurare le proprie capacità. Si tratta di un’occasione per i giovani piloti di approcciarsi al mondo agonistico automobilistico, prima di passare alle gare su strada.

Non mancherà lo spettacolo nel Master Show Trofeo DGR Italia, in programma la domenica sera, dove ci saranno 2 sfide a confronto diretto: tra i primi otto delle 2 ruote motrici e primi otto delle 4 ruote motrici.

All’ Event Show sono ammessi al via tutti i conduttori in regola con le norme F.I.A. e/o A.C.I. e con almeno la Licenza D Italia, entry level che autorizza di guidare in pista tutti i tipi di auto con cilindrata geometrica fino a 2000 cc., con vetture storiche, da rally e dal slalom. Vincitori assoluti della precedente edizione e del Master Show Pirelli edizione sono stati i salentini Fabrizio Mascia e Ilaria Puzzovio su Skoda Fabia R5 del Team Colombi.

Confermato per il 2022 il campionato WSE series Pirelli, con tre prove e un montepremi di 20mila euro. Sponsor tecnici della manifestazione saranno Pirelli, Ma.fra., Motul e Omp.

L’Event Show Pista Salentina sarà una kermesse aperta al pubblico (con le prescrizioni previste dalla normativa Anticovid) e sarà possibile seguirlo in diretta web streaming sui canali facebook @pistasalentina @automotiveinsalento e in differita sul canale YouTube “WSE” e in differita sul canale Sky 228 di Aci Sport Tv.

Informazioni complete e documentazione disponibile all’interno del sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.wseseries.it.

(Ph. Luciano De Marianis)