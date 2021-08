Nasce a Novoli l’A.S.D. Amici Rossoblu, una nuova scuola calcio per il divertimento e i valori in campo

Di Lorenzo Casto



LecceSport

Tutto pronto per Mercoledì 25 agosto, alle ore 20, la presentazione presso il Centro Madonna di Lourdes in via Trepuzzi. Vera novità del progetto, il settore femminile.