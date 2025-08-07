Nasce a Nardò la prima associazione sportiva dilettantistica dedicata al calcio balilla

Sarà Gianni Guagnano a dare vita alla prima associazione sportiva dilettantistica dedicata al calcio balilla sul territorio neretino. Appassionato fin dall’adolescenza, Gianni ha partecipato a numerosi tornei negli ultimi anni, distinguendosi spesso con vittorie e piazzamenti sul podio. È anche il promotore del torneo di Calcio Balilla Neretino, una competizione che ha già visto tre edizioni, con l’ultima che ha raccolto ben 30 coppie partecipanti.

Questa disciplina ha saputo coinvolgere tanti amici e richiamare appassionati da tutta la provincia, rivelandosi un passatempo senza età, capace di unire divertimento, aggregazione e sana competizione. Non mancheranno nuove idee e iniziative legate al calcio balilla, che verranno annunciate a breve.

“Un ringraziamento speciale – afferma lo stesso Gianni Guagnano – va al Presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport, Antonio Tondo e al Presidente della Consulta dello Sport, Tony De Paola, per il sostegno dimostrato in questi anni, attraverso la disponibilità quotidiana e la promozione di tornei ed eventi che hanno contribuito a far crescere questa disciplina.

Lo sport è aggregazione, crescita e comunità – ha aggiunto Antonio Tondo – e ogni nuova realtà che prende vita a Nardò è un valore aggiunto per tutta la comunità. Complimenti a Gianni per il suo spirito di iniziativa, con l’auspicio di creare coinvolgimento e sano divertimento per gli appassionati di tutte le età”.