La salentina Giulia Godi sul podio nelle finali dei campionati di società su pista

Il 14 e 15 giugno si sono tenute ad Ancona le finali assolute dei Campionati di Società su pista di atletica. Sette le formazioni impegnate, da Brescia a Foligno, da La Spezia ad Ancona.

La giovanissima Giulia Godi, di Novoli, è salita sul podio, posizionatasi al secondo posto, nella gara nazionale del salto triplocon la squadra “Asd Giovani Atleti Bari”, unica formazione pugliese in campo sia con la squadra maschile che con quella femminile. Per entrambi sarà Serie B, con grandi ambizioni di ottenere le prime 2 posizioni che garantiscono la serie A Bronzo 2026.

Palpabile la gioia dei genitori di Giulia che in un post sui social hanno commentato la notizia: “Con un salto di 11.39 metri è arrivata seconda ai Campionati di Squadra Nazionali svoltisi a Ancona, ottenendo il pass ai prossimi Campionati Italiani dove gareggerà contro le più forti atlete d’Italia del salto triplo. Un grazie al nostro tecnico Marco Felice e a tutto il suo staff per aver creduto in lei nonostante fosse la più piccola anagraficamente tra tutte le avversarie. Tanti sono i sacrifici e le rinunce soprattutto per una ragazza di 15 anni, ma la tua voglia e determinazione ti porteranno lontana. Orgogliosi di rappresentare ai prossimi Campionati Italiani anche il nostro paese di Novoli”.

“Questo traguardo rappresenta una grande soddisfazione non solo per Giulia e per la sua famiglia ma anche per tutta la comunità di Novoli che mi onoro di rappresentare come suo Sindaco – dice Marco De Luca. Un risultato straordinario, frutto di impegno, bravura e determinazione. Complimenti a tutti gli atleti e le atlete che si sono misurati in questa competizione. Mi congratulo con loro, con il loro presidente, l’allenatore e tutto lo staff”.

“In qualità di assessore allo sport del Comune di Novoli – dichiara Federica Pezzuto, faccio i complimenti a Giulia Godi per quest’ulteriore traguardo raggiunto. Lo sport richiede sempre tantissima disciplina, concentrazione, determinazione e sacrifici sportivi e personali e Giulia, con la sua famiglia, ci informano di risultati sempre più entusiasmanti. Quando uno sportivo persegue un obiettivo, è sempre un traguardo importante per la sana crescita di una comunità che partecipa gioiosamente a certe vittorie”.