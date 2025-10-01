Audax Basket Lecce: terzo anno di vita e nuove ambizioni in DR3

Il panorama della pallacanestro salentina si arricchisce e si consolida con la presenza dell’Audax Basket Lecce. Giunta al suo terzo anno di vita, la giovane società salentina sta dimostrando un radicamento sempre maggiore sul territorio, portando avanti un progetto sportivo fatto di passione e crescita continua.

Anche per la stagione sportiva 2025-2026, l’Audax parteciperà al campionato federale di DR3 (Terza Divisione), pronta a dare battaglia e a superare i risultati dell’annata precedente. L’obiettivo è chiaro: fare meglio e puntare in alto in una categoria che si preannuncia molto difficile e competitiva.

Un roster rinnovato per i “serpentelli”

Alla guida dei “serpentelli” è stato confermato coach Cristiano Mezzi, il quale avrà a disposizione una rosa quasi completamente rinnovata. Dell’ossatura della passata stagione, che ha visto la squadra chiudere nelle ultime posizioni in classifica, sono rimasti pochi elementi, tra cui spicca l’indiscutibile anima e leader del gruppo, Lorenzo Guido.

Il mercato estivo ha portato linfa vitale e grande esperienza. La dirigenza ha voluto alzare l’asticella, ingaggiando giocatori di spessore con un passato importante nelle categorie superiori. Tra i nuovi arrivi, si fanno notare i nomi di Daniele Dimitri, Stefano Frassanito, Luca Quarta, Damiano Marzo e Salvatore Rampino, cestisti pronti a mettere la loro esperienza al servizio della squadra.

Il nuovo capitano sarà il veterano Maurizio Cataldo, affiancato dai vice Daniele Dimitri e Francesco Pragliola. Una scelta che denota la volontà di avere un gruppo coeso e guidato da figure di riferimento in campo e fuori.

La linea verde e lo staff tecnico

Il club ha scelto di costruire un gruppo numeroso per affrontare al meglio la lunghezza e le insidie del campionato. A rafforzare il roster contribuiranno anche i giovani prospetti arrivati grazie alla proficua collaborazione con la Lsb Lecce, che il club ringrazia per il supporto a più livelli. Tra i ragazzi più promettenti ci sono Daniel Galati, Gianmarco Forleo, Federico Manco e Cheikh Abdoulahi Mbaye.

Lo staff tecnico al completo vedrà, oltre a coach Mezzi, gli assistenti Francesco Cifaldi e Tommaso Bova. Quest’ultimo, in attesa di recuperare dal grave infortunio al crociato, ha scelto di non far mancare il suo apporto al club ricoprendo un ruolo fondamentale fuori dal campo.

Campo di gioco e copertura televisiva

L’Audax Basket Lecce continuerà a disputare le sue partite casalinghe presso il tensostatico verde del Coni di via Giammatteo, con palla a due fissata alle ore 18:00.

Importante novità per gli appassionati: anche quest’anno, tutte le partite avranno la copertura televisiva con le dirette garantite sulla pagina Facebook ufficiale della squadra, un modo per coinvolgere attivamente la comunità e i tifosi che non potranno essere presenti.

Mentre prosegue a ritmi serrati la preparazione in attesa delle prime amichevoli stagionali, l’ambiente è carico di aspettative. L’augurio della redazione è che questa nuova Audax Basket Lecce, con il suo mix di esperienza e gioventù, regali agli appassionati della palla a spicchi un campionato coinvolgente e ricco di soddisfazioni