Basket Serie A2, Nardò evapora anche contro Cremona

Tre sconfitte su tre non sono una sentenza, ma sono un problema. Anche Juvi Ferraroni Cremona 1952 passa al “Pala San Giuseppe” di Lecce con merito, scoprendo tutti i limiti di HDL Nardò Basket.

I granata partono con Woodson, Mouaha, Stewart, Ebeling e Iannuzzi e con il piglio giusto nei primissimi possessi. Woodson e Stewart si prendono l’onere di far entrare il Toro in partita. Dall’altra parte Massone firma i primi 5 punti dei suoi. Buona difesa e veloce circolazione di palla sono le credenziali di Hdl all’inizio. Donadio fa rifiatare Mouaha, ma il n. 8 colleziona due falli nel giro di pochi secondi e Dalmonte lo sostituisce con Zugno. Poco dopo in campo anche Nikolic, gran lavoro per Iannuzzi nel pitturato da una parte e dall’altra. Si gioca sul filo dell’equilibrio, la prima frazione si chiude 15-14. Si riparte con Thioune e con un Nikolic caldissimo dall’arco. Bene anche Bertetti e Brown tra gli oro-amaranto, Cremona ha i nervi più saldi e la mira più precisa e va a +5 (20-25). Brown infila un’altra tripla, Nardò un altro attacco a vuoto. Zugno spacca in due il muro lombardo, segna e trasforma anche il libero supplementare. Gli ospiti allungano ancora, Nardò rosicchia qualcosa del -10, ma è un lampo. Cremona non si scompone e tiene botta. Si va negli spogliatoi sul 30-40.

Cremona riparte di nuovo a mille, HDL fa una gran fatica a restare nel match. Woodson prova a dare una scossa, ma Polanco gela gli uomini di Dalmonte con la bomba del +15. Il time-out di Dalmonte stavolta funziona perché il Toro riduce il gap con Woodson e Mouaha a dimensioni più ragionevoli (44-54). Barbante e Stewart si sfidano dall’arco, poi capitan Iannuzzi va a schiacciare in contropiede. È l’appello a un finale di fuoco. Adesso c’è Nikolic in cabina di regia, i granata trovano il canestro con buona continuità, ma continuano a concedere troppo. Bertetti è in giornata di grazia e firma il +9 di fine terzo quarto (57-66). Serve un’impresa, ma Cremona non sembra intenzionata a regalare nulla con ben 5 uomini in doppia cifra. Il Toro fa spesso confusione e paga la voglia di strafare. I lombardi hanno cecchini quasi infallibili e a 5 minuti dalla fine gli ospiti sono a +19. Il finale serve solo per le statistiche e la squadra ospite porta meritatamente a casa la vittoria. Il conto finale è pesantissimo: 72-97 con la classifica che dice ancora zero.

(Photo credits: @Andrea Cecere)