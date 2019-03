Basket, domenica la Fortitudo sfida la capolista. Tutto pronto per il big match della 16ma giornata

Tutto pronto per il big match della 16ma giornata del campionato di basket di Promozione Pugliese – Girone B che vedrà sfidarsi, al Tensostatico Coni di Santa Rosa, i padroni di casa della Fortitudo Lecce contro la Teknical Massafra.

Gli ospiti arrivano a questa sfida già matematicamente primi, una posizione di classifica, a 3 giornate dal termine della regular season, che la dice lunga su quello che è stato il percorso netto fatto dalla squadra di Coach Polucci: ben 28 i punti conquistati, frutto di 14 vittorie, di cui 11 consecutive. La serie di risultati utili è stata interrotta solo da Carovigno che è, al momento, l’unica squadra riuscita a tener testa a quella che si è dimostrata una vera e propria corazzata durante tutto il campionato.

Ma dall’altra parte abbiamo una Fortitudo Lecce che, nonostante sia al suo primo anno di Promo, ha voglia di stupire, di andare oltre quello che doveva essere l’obiettivo stagionale della salvezza e che quindi lotterà fino all’ultima giornata per meritarsi un posto fra le prime 6 e disputare i playoff per la serie D.

Nel girone di ritorno, dall’arrivo in panchina di coach Rucco, la squadra Leccese ha invertito completamente il suo ruolino di marcia dimostrando a tutti che può stare eccome in questa categoria e risultando di fatti una delle squadre più in forma nella seconda parte della stagione.

Domenica quindi ci sarà una sfida d’altri tempi, con giocatori del calibro di Mansueto & Co. che vorranno fare la voce grossa anche qui a Lecce, ma si sa nulla è scontato in questo magico sport e si gioca sempre 5vs5.

Quindi perché non crederci? Servirà una prestazione perfetta della Fortitudo, ma servirà anche l’appoggio del pubblico che nelle sfide casalinghe non è mai mancato, ma in questo match in particolare potrebbe risultare decisivo. Appuntamento dunque fissato a Domenica 10 Marzo con palla a due alle ore 17,30 al Tensostatico Coni di Lecce per questa super sfida.