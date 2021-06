Niente da fare per i granata, Roseto vince e porta la serie a gara 5. Mercoledì il verdetto

Due vittorie casalinghe per Nardò, altrettante nelle successive due gare casalinghe per Roseto: la serie di finale playoff si deciderà a gara 5, mercoledì 23 giugno al Pala “Andrea Pasca”, in cui la vincitrice tra le due squadre guadagnerà la promozione in A2.

Enihe apre le danze, Dip sale in cattedra firmando il 6-0, Nikolic chiude il parziale. Coviello e Burini si mettono in proprio, consentendo al Toro di condurre in avvio di gara, Roseto prova a restare in scia con Lucarelli e Amoroso. Stella e Bjelic a segno da tre, Nardò trova la doppia cifra di vantaggio, Amoroso accorcia lo scarto dalla lunetta: 16-24 al termine del primo quarto.

Stella e Bjelic si scatenano in apertura di secondo quarto, polveri bagnate per i padroni di casa dall’arco, i granata volano sul +13. Petrucci si sblocca e manda a bersaglio due triple pesanti, Ruggiero tiene botta e ricuce il gap fino al -11, timeout coach Battistini. Pastore con successo da tre sulla sirena: 30-39 all’intervallo lungo.

Roseto scatenata in avvio di secondo tempo con un Ruggiero sugli scudi, controparziale casalingo e sospensione ordinata dalla panchina ospite. Pastore manda a bersaglio due triple che pareggiano l’incontro, Ruggiero sigla quella del vantaggio abruzzese. Amoroso e Stella scambiano colpo su colpo, trascinando le due compagini: 54-52 al termine del terzo quarto.

Di Emidio da tre punti, Amoroso viene espulso a seguito di due falli antisportivi, Ruggiero porta i suoi sul +6, timeout ospite.

L’and-one di Nikolic vale i tre possessi di vantaggio, l’appoggio al tabellone di Di Emidio la doppia cifra di vantaggio, mentre il Toro manca i colpi per restare alla coda di Roseto. Nulla da fare per i granata, che escono sconfitti dal PalaMaggetti in una gara dal grande spessore cestistico: 74-64 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro mercoledì 23 giugno al Pala “Andrea Pasca” in occasione di gara 5 della finale playoff di Serie B.