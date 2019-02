Pronto riscatto per la Fortitudo Lecce, battuto Acquaviva. In casa non si passa

La compagine di coach Rucco si conferma in casa ancora inarrestabile, inanellando il quarto successo consecutivo e risultando ancora imbattuta nel 2019 tra le mura amiche.

Sta diventando un vero e proprio fortino il Tensostatico Coni, nonostante il gelo invernale e le problematiche strutturali. A scaldarlo infatti ci pensano la domenica pomeriggio i ragazzi della Fortitudo Lecce che, spinti da un pubblico sempre più numeroso, raccolgono 2 punti importantissimi per rimanere attaccati al gruppetto di squadre che si contende i posti playoff.

Nel primo quarto si registrano parecchi errori al tiro di entrambe le squadre e molta imprecisione nei passaggi complice anche il freddo di inizio partita, la Bats Acquaviva però dimostra di essere più convinta e va avanti dopo i primi 10 minuti di 3 punti.

Nel secondo quarto la squadra Leccese prende in mano la partita e piazza un bel parziale grazie alle triple di Smiles e le penetrazioni di Panzera e Guido. Ottima anche la difesa a zona che limita parecchio l’attacco degli ospiti. Si va negli spogliatoi sul +9 in favore della Fortitudo.

Al rientro dalla pausa lunga è pioggia di triple al Tensostatico Coni, segnano dalla lunga distanza rispettivamente De Vergori, Massari, Smiles e Gismondi che fanno volare i padroni di casa sul +21.

Nell’ultimo quarto la squadra leccese amministra il vantaggio e va a segno ancora con Guido e Cappellari sfruttando i loro contropiedi veloci e, respingendo gli ultimi tentativi di rientrare in partita di Acquaviva, vince anche l’ultimo periodo.

Una prova corale importante quella offerta dalla squadra di Coach Rucco che sottolinea, ancora una volta, la profondità della panchina e l’utilità di ogni giocatore nei vari momenti di gioco.

Gli ingredienti per sognare ci sono tutti, ora bisognerà confermarsi anche in trasferta dove nel prossimo turno ci sarà un’altra sfida delicata in chiave play off a Putignano, contro la Dinamo avversaria diretta, sabato 2 alle ore 18 nell’anticipo della 6° giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Tabellini

Fortitudo Lecce 69

Guido 14, Lozito 2, Smiles 9, Donno 2, Gismondi 3, Massari 9, Panzera 10, Rampino (cap), De Vergori 8, Cappellari 12.

Bats Acquaviva 46

Miselli 3, Longobardo 7, Biffi, Santoiemma 3, Spinelli 7, Garofalo 9, Mallardi 7, Prudentino, Savino 6, Lenoci 4.