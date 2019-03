Sogno playoff quasi sfumato per la Fortitudo Lecce, cocente sconfitta nello scontro con Martina Franca

Dopo 40 minuti di battaglia sportiva, hanno la meglio i Martinesi sui diretti avversari della Fortitudo, i quali vedono così quasi svanire il sogno playoff e avvicinarsi invece i playout per cercare di rimanere in Promozione.

I ragazzi di coach Rucco partono sottotono e soffrono la pressione degli avversari che sin dai primi minuti lottano su ogni pallone e trovano la via del canestro con più frequenza.

Il primo quarto termina infatti a loro favore, 12-17.

Nel secondo quarto i leccesi reagiscono e ci mettono più convinzione in attacco e aumentano l’intensità difensiva. La partita sembra riaperta, si va negli spogliatoi sul 29-30 in favore degli ospiti.

Al rientro dalla pausa lunga succede di tutto, escono per infortunio Lozito e Massari e la squadra ne accusa il colpo, volano falli tecnici e colpi proibiti: non si molla un centimetro. Il canestro del Palaventura però sembra stregato per la compagine Leccese che sbaglia parecchie conclusioni da 3, garantendo facili contropiedi agli avversari che ne approfittano e chiudono ancora in vantaggio, di 5 punti.

Nel quarto finale nonostante lo sforzo e la voglia di rimettere in piedi la partita, la Fortitudo continua a sbagliare e di conseguenza aumenta il nervosismo e la frustrazione. Martina Franca invece segna nei momenti importanti e strappa un successo che li tiene, ad una giornata dal termine, ancora in corsa per il sesto posto e quindi disputare i playoff.

La Fortitudo esce dallo scontro diretto con i cerotti ed amareggiata, ma dalle difficoltà a volte arrivano le forze e la determinazione per affrontare le grandi sfide. Domenica prossima si chiude la regular season a Taranto, contro la Domiti, ma già da questa settimana si penserà a preparare al meglio testa e fisico per le gare successive, playout o playoff che siano. C’è da mantenere una categoria, che per una matricola come la Fortitudo Lecce (nata appena 2 anni fa come società) sarebbe comunque un ottimo traguardo.

Tabellini

(12-17, 17-13, 12-16, 16-22)

Fortitudo Lecce 57

Guido 7, Massari 4, De Filippi 10, Panzera 14, Gismondi 2, Lozito, Smiles 2, Rampino 2, Donno 2, Cappellari 14.

Amatori Martina Franca 68