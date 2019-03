Una grande Fortitudo Lecce sfiora il colpaccio ma nei minuti finali la spunta Massafra

Serviva una partita perfetta alla Fortitudo per tenere testa alla prima in classifica e così è stata per oltre tre quarti di gioco. Una prestazione immensa e di qualità quella sfoderata, con tanto cuore e personalità messi in campo.

Questa volta l’approccio alla gara dei ragazzi leccesi è di quelli giusti e infatti dominano e domano Massafra su ambo i lati del campo costringendo coach Polucci ha chiamare timeout dopo pochi minuti dall’inizio.

Ciò nonostante i biancorossi non riescono a reagire mentre la squadra di Coach Rucco gioca meglio e chiude un convincente primo quarto sul +6.

Nel secondo quarto i padroni di casa hanno sotto controllo la situazione e puniscono gli ospiti con tiri dalla media distanza ad alta percentuale ma soprattutto stringono le maglie in difesa e fanno registrare a fine primo tempo appena 22 punti realizzati dalla prima della classe a fronte dei 33 totalizzati da una Fortitudo in gran fiducia.

Nella ripresa sembra non cambiare la musica e Lecce parte forte con un mini parziale di 7-0 che spezzerebbe le gambe a chiunque ed a qualsiasi squadra. Vola quindi sul +18 (massimo vantaggio) la Fortitudo, ma è proprio in questo frangente che arriva la reazione da grande squadra della Teknical che, con un’intensa difesa a zona, recupera diversi palloni e appoggia in contropiede punti facili iniziando quella che da lì a poco sarebbe stata una clamorosa rimonta.

Il terzo quarto si conclude dunque sul +6 ancora in favore del team leccese che però accusa il colpo e inizia a faticare sia a contenere che ad attaccare i biancorossi.

Nell’ultimo quarto avviene quello che pochi minuti prima sembrava impossibile, ma si sa nel basket un secondo è oro figuriamoci 10 minuti.

E lo sa bene Massafra che con un devastante parziale di 21-9 ribalta la gara e concede solo 3 triple alla Fortitudo che non ce la fa più a reggere, né fisicamente né mentalmente, l’intensità messa in campo dagli ospiti.

Peccato per il risultato finale, ma alla Fortitudo Lecce vanno fatti solo i complimenti per la prova offerta davanti al numeroso pubblico del Tensostatico Coni.

Per poco non si è realizzata un’impresa: battere la capolista che in trasferta le ha vinte tutte e fare un passo avanti per la zona playoff.

Ma nulla è perduto, infatti domenica c’è subito l’occasione per riscattarsi. Arriva, nuovamente in casa a Lecce, Amatori Bk Martina Franca altra squadra in lotta per un posto playoff ed a pari punti con la Fortitudo. Sarà un’altra sfida imperdibile e importantissima per la classifica, appuntamento dunque domenica 17 alle ore 17, 30 sempre presso il Tensostatico Coni di S. Rosa.

Tabellini

(17-11/18-11/14-21/9-21)

Fortitudo Lecce 58

Guido 8, Lozito 2, Smiles 5, Donno 2, Gismondi, Ancona, Panzera 20, De Filippi 12, Palama 2, Cappellari 7.

Teknical Sport Massafra 64

Moschetti, Conforti 8, Semeraro 7, Galgano 2, Ravioli 8, Delle Noci 10, Morolla 25, Mansueto M. 4, Mansueto L., Addabbo.