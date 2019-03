Dinamo Basket-Fortitudo 66-56, al roster leccese non basta il carattere. A Putignano arriva lo stop

A Putignano la Fortitudo non riesce a salire sul carro dei vincitori, vincono i padroni di casa 66-56

Dopo un match tirato e combattuto ha la meglio il roster Putignanese che consolida il suo terzo posto in classifica

Poteva essere la partita della svolta ma così non è stata, fatica ancora a trovare i due punti in trasferta la squadra di Coach Rucco.

Nel primo quarto i ragazzi leccesi entrano un po’ timorosi e poco convinti sbagliando canestri facili, Putignano fa la sua solita partita ordinata e chiude in vantaggio di soli 4 punti però.

Nel secondo quarto aumentano i contatti ma anche le percentuali ed entrambe le squadre segnano di più, in particolare Guido e Panzera per Lecce e Lorusso per Putignano. La Dinamo però sfrutta il fattore campo e sostenuta dal pubblico aumenta il vantaggio sugli avversari andando negli spogliatoi sul +8.

Al rientro la Fortitudo Lecce reagisce: piazza un parziale di 5-0 con Massari e Lozito e recupera il distacco arrivando a -3, rimettendo in discussione la partita. Ma è proprio nel miglior momento dei leccesi che la Dinamo risponde rifilando 3 triple consecutive che spezzano letteralmente le gambe agli ospiti.

La Fortitudo ci prova ancora ma sbaglia parecchi tiri liberi che alla fine si riveleranno fatali, non perdona invece la Dinamo che concretizza al meglio i propri attacchi e vola sul +15 a fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo i ragazzi di coach Rucco ce la mettono tutta e con Cappellari, ultimo a mollare, tenta di rimontare il passivo creatosi. Ma ancora errori dalla lunetta e scelte affrettate ed errate non permettono di risanare il punteggio. Nonostante un quarto quarto vinto di 5 punti dalla Fortitudo, la partita termina 66-56 in favore dei padroni di casa.

La situazione in classifica fortunatamente non cambia volto, visto che le dirette concorrenti per i posti playoff hanno perso ma servirà non sbagliare le prossime partite (due in casa consecutive e l’ultima in trasferta a Taranto) se si vuole ambire a disputare i playoff.

C’è da ricordare comunque che la Fortitudo Lecce, nata appena 2 anni fa è una “matricola” di questo campionato di Promozione e, nonostante tutte le difficoltà di inizio anno, sta lottando con grande determinazione e forza in primis per conservare la categoria ed in secundis per cercare di levarsi una soddisfazione e risultare a fine regular season tra le migliori 6 del girone.

Intanto Domenica prossima appuntamento importante: arriverà infatti la capolista Massafra (già matematicamente prima) a far visita alla Fortitudo, palla a due alle 17,30 al Tensostatico Coni di Lecce.

Tabellini

(13-9/23-19/18-11/12-17)

Dinamo Basket Putignano 66 Moschettini 15, Amati 5, Calò 1, Lorusso 17, Netti, Gentile M. 11, Gentile 2, Sibilio 11, Notarangelo 4, Giannoccaro.

Fortitudo Lecce 56 Guido 7, Lozito 3, Smiles 2, Donno 3, Gismondi 1 , Massari 10, Panzera 8, De Filippi 6, Rampino, Cappellari 16.