Dopo la serie positiva arriva lo stop, a Carovigno netta sconfitta per la Fortitudo Lecce

Termina 89-63 il confronto al Pala “Fernando Prima” di Carovigno contro la seconda in classifica, Brio Service Carovigno Basket che infila la quinta vittoria consecutiva e frena invece la serie positiva della Fortitudo Lecce che durava da tre partite.

In un palazzetto gremito di tifo e passione, inizia il match a ritmi altissimi dove i padroni di casa mostrano sin da subito le loro intenzioni ma non è da meno la Fortitudo che risponde colpo su colpo con percentuali al tiro da 3 clamorose, sfiorando il 100%.

Il primo quarto infatti termine con un roboante 31-26 per i Carovignesi che trovano la via del canestro facilmente con De Leonardis e Bove, mentre la Fortitudo si affida alle triple di Smiles, Donno e De Filippi per rimanere attaccata alla partita.

Nel secondo periodo regna l’equilibrio e i leccesi, guidati dai canestri di Lozito cercano in tutti i modi di restare vicini, in termini di punteggio, ai padroni di casa, ma il parziale è ancora favorevole a questi ultimi che chiudono il primo tempo sul 51-45.

Al rientro dagli spogliatoi le squadre continuano a duellare da una parte e dall’altra del campo ed aumentano così anche i contatti fisici ed il nervosismo tra i giocatori. Ne approfitta il Carovigno che, spinto dal numeroso pubblico sugli spalti, aumenta il suo vantaggio, guidato da capitan Monna e Di Pietrangelo, e chiude il terzo quarto con un vantaggio di 11 punti.

Coach Rucco cerca in tutti i modi di motivare i suoi giocatori e spingerli a dare tutto fino alla fine, ma proprio nell’ultimo quarto la Fortitudo sbaglia troppo e perde la testa concedendo canestri facili agli avversari e lasciando di fatti la vittoria al Carovigno per l’89 a 63 finale.

Per i ragazzi di Coach Rucco dunque un piccolo passo indietro, ma che ci può anche stare dopo le 3 vittorie consecutive conquistate sin dal suo arrivo sulla panchina Leccese.

Ora testa sul campo e si lavorerà in settimana per limare al meglio le imprecisioni e disattenzioni viste a Carovigno, per preparare nel migliore dei modi la gara interna di domenica 10 febbraio con Rutigliano alle 17,30 al Tensostatico Coni.

I tabellini

31-26/20-19/14-9/24-9

Carovigno Basket 89

Zito 7, De Leonardis I. 20, Ancora, Di Napoli 5, Agresta, Travaglini 4, Tamborrino 6, Monna 13, Di Pietrangelo 24, Bove 10

Fortitudo Lecce 63

Guido 2, Lozito 14, Smiles 15, Donno 3, Gismondi, Panzera 7, De Filippi 15, Rampino, De Vergori, Cappellari 7.