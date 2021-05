Il Toro c’è e batte nuovamente Ancona, nei Playoff è un due su due granata

Successo in gara due per Nardò che si porta sul 2-0 di vantaggio nella serie contro Ancona. Prossimo incontro, venerdì 21 maggio alle 20:30 al “Palascherma” per gara 3