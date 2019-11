Cuore granata a Corato, la Frata Nardò rimonta e si aggiudica il derby. Secondo posto in solitaria

Terza vittoria consecutiva per la Frata “Andrea Pasca” Nardò. Al PalaLosito, dopo aver “matato” Scauri e Valmontone, è Corato ad arrendersi dinanzi agli uomini di coach Quarta, più forti delle difficoltà dei 40′. Il finale di 72-85 regala due punti ai granata, ora al secondo posto in solitaria in classifica, due lunghezze dietro le due battistrada Palestrina e Salerno.

Pronti via e subito l’ex Stella mette a referto i primi due punti del match, Coviello ne fa quattro consecutivi. Nei primi 10′ si segna poco, Bjelic entra e spara senza pensarci la tripla del sorpasso, ma sono i coratini a chiudere avanti: 16-11. Nel secondo quarto Brunetti per il +7 Corato, poi la premiata ditta Bjelic-Peroni confeziona il 21-21. Idiaru in contropiede scalda il PalaLosito firmando il 32-26, Stella si esalta da oltre l’arco, Zampolli risponde sulla sirena per il 41-36 neroverde con cui si va all’intervallo.

A inizio della terza frazione subito bomba di Idiaru per il +10 neroverde, ed è qui che il Toro tira fuori l’orgoglio e torna in partita. Quando, però, Serroni spara nuovamente da tre, gli uomini di coach Gesmundo festeggiano il nuovo +9, ma ancora una volta Nardò, trascinato da Zampolli, è capace di riportarsi a ridosso di Corato. Con le bombe di Coviello e Peroni si chiude in pareggio: 62-62. Nell’ultimo quarto sale in cattedra Coviello, Azzaro firma il 62-71. Corato è anestetizzato e non vede più il canestro (peggior parziale con soli dieci punti a referto). Visentin mette dentro il +11, Peroni il +13: i tifosi granata possono esultare. La Frata Nardò chiude addirittura in scioltezza e con largo margine: 72-85.

Dopo due trasferte consecutive, i granata ritornano a giocare in casa. Al Pala “Andrea Pasca”, il prossimo 17 novembre (ore 18:00), i granata ospiteranno Avellino, reduce dalla sconfitta contro Sant’Antimo per 81-70.