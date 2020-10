Tre su tre per il Toro, il Girone R della Supercoppa di Basket si tinge di granata

Il Toro piega Bisceglie nel derby in occasione dell’ultima giornata della fase a gironi della Supercoppa. Terzo successo su altrettanti incontri disputati per gli uomini di coach Quarta, ora attesi dalla fase ad eliminazione.

Apre la partita Santucci dall’arco, risponde il Toro con Fontana che prima realizza in fadeaway, poi innesca due volte il mid-range di Dip. Bartolozzi stoppa Vitale e spara dall’arco: parziale di 13-0 per i padroni di casa e timeout ordinato da coach Marinelli. Burini da tre punti allunga il parziale, chiuso da Caceres a metà quarto. 5 punti consecutivi per l’ex Sirakov, 2+1 di Fontana. Liberi da ambedue le parti: 26-14 a fine primo quarto.

Maresca segna da tre punti, Coviello batte colpo su colpo e Nardò tocca il +20 con la tripla di capitan Bjelic, nuovo timeout per la panchina di Bisceglie. Nardò allunga ancora prima di concedersi qualche distrazione nella metà campo difensiva che porta al mini-parziale ospite. La Frata torna in campo dal timeout di coach Quarta con decisione, continuando ad allungare: 57-31 all’intervallo lungo.

Attacchi disordinati per Nardò in apertura di secondo tempo, parziale di 11-4 in favore di Bisceglie che obbliga ad ordinare la sospensione. Prosegue la fase confusionaria dell’incontro, ci pensa Burini con una tripla e un appoggio in contropiede a dare respiro ai suoi. Bisceglie non demorde ed è mortifera dall’arco: 70-52 a fine terzo quarto.

I padroni di casa sprecano in fase offensiva, gli ospiti forzano dall’arco, con scarso successo, nel tentativo di ricucire il pesante gap accumulato. Retine vergini per i primi 3 minuti, Vitale sblocca il quarto alzandosi dalla media. Petrucci e Sirakov scambiano bombe, Fontana in allontanamento pareggia i conti dell’ultimo quarto. Bjelic realizza 6 punti di fila, Quarta regala qualche minuto a Jankovic e a Cappelluti, autore dei due punti che chiudono il match: 89-62 il punteggio finale.

Tabellino

Frata Nardò – Alpha Pharma Lions Bisceglie 89-62 (26-14, 31-17, 13-21, 19-10)

Frata Nardò: Burini 22 (6/7, 3/5), Coviello 16 (3/3, 1/1), Bjelic 13 (3/4, 2/3), Fontana 11 (5/7, 0/2), Petrucci 8 (1/3, 1/5), Bartolozzi 7 (2/3, 1/2), Dip 6 (3/9, 0/0), Cepic 2 (1/2, 0/0), Tyrtyshnik 2 (1/1, 0/0), Cappelluti 2 (1/2, 0/0), Enihe 0 (0/4, 0/4), Jankovic 0 (0/0, 0/1)

Alpha Pharma Lions Bisceglie: Caceres 11 (3/6, 1/1), Maresca 11 (1/4, 2/5), Sirakov 10 (2/3, 2/10), Santucci 7 (2/4, 1/6), Galantino 7 (1/2, 0/2), Seck 6 (3/5, 0/0), Vitale 5 (1/4, 1/6), Molteni 3 (0/1, 1/1), Chiriatti 2 (1/2, 0/1), Misino 0 (0/1, 0/0).