Pallacanestro Frata Nardò, riscatto col brivido: Giulianova lotta ma si arrende sul gong

Dopo due sconfitte consecutive torna al successo la Frata Nardò. Tra le mura amiche del Pala “Andrea Pasca”, gli uomini di coachQuarta – ancora privi dell’infortunato Provenzano – piegano 67-65 Giulianova in una gara sul filo del rasoio sino all’ultima sirena, staccando proprio gli abruzzesi in classifica.

Primo quarto dal sostanziale equilibrio. Azzaro (top scorer del match con 21 punti) trascina Giulianova, la Frata risponde ma non riesce a dare lo strappo in avvio. È 17-18 dopo 10’ di gioco. Mettono qualcosa in più i granata nel secondo quarto: 22 i punti realizzati, ma con qualche pecca difensiva che tiene comunque in partita gli ospiti. Drigo e Bjelic salgono in cattedra per i padroni di casa, poi Riccidai 6.75 tiene vivo Giulianova. Poco prima dell’intervallo la fiammata di Bonfiglio dall’angolo vale il 39-35, a sirena spiegata, che, però, non consente certo al Toro di potersi rilassare.

Ci sono anche le firme di Zampolli e del neretino Michele Dell’Anna sulla vittoria granata che si materializza nei secondi 20′, nonostante Giulianova resti in partita sino all’ultimo secondo. Il primo a referto con 15 pesantissimi punti, il neretino doc si fa sentire in fase difensiva. Gli abruzzesi ci provano nel finale: prima la tripla fallita, poi a vuoto un altro tentativo dal pitturato, infine Angelucci mette dentro il canestro del potenziale pareggio, ma per gli arbitri è fuori tempo massimo.

Trionfa e festeggia la Frata Nardò: 67-65 il finale. Prossimo turno in trasferta a Chieti, reduce dalla preziosa vittoria a domicilio in quel di Fabriano.

Tabellino

Frata Nardò – Giulianova Basket 85 67-65 (17-18, 22-17, 14-17, 14-13)

Frata Nardò: Bonfiglio 17 (0/3, 5/9), Drigo 16 (4/6, 1/5), Zampolli 15 (5/7, 1/3), Bjelic 15 (4/6, 2/3), Ingrosso 4 (2/3, 0/3), Visentin 0 (0/2, 0/0), Razzi 0 (0/2, 0/3), Dell’Anna 0 (0/1, 0/0), Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0), Fracasso 0 (0/0, 0/0), Banach 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Giulianova Basket 85: Azzaro 21 (6/15, 3/5), Angelucci 15 (5/8, 1/2), Ricci 14 (1/2, 2/5), De Ros 6 (3/3, 0/3), Gobbato 4 (2/2, 0/2), Cardellini 3 (0/2, 1/4), Cantarini 2 (1/1, 0/2), Carrara 0 (0/0, 0/0), Ferraro 0 (0/0, 0/0), Zollo 0 (0/0, 0/0). Coach: Ciocca.