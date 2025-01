La Lupiae Team Salento chiude la trasferta romana senza punti ma con grande consapevolezza di se stessa.

Non porta punti la doppia sfida in quel di Roma alla Lupiae Team Salento, che nella gara di sabato pomeriggio rimedia una netta sconfitta contro Santa Lucia (societá pluri scudettata e sicuramente di passaggio in serie B) per 86-23, che chiedeva solamente un pronto riscatto, come sottolineato da Sabrina Bozzicolonna e Giuseppe Longo a fine partita : “Gara molto difficile, ma ne faremo tesoro per la prossima”.

Questo il tabellino della Lupiae : Di Blasio 1, De Nuccio, Longo 6, Stella, Pandelli, Carichino, Caicedo 11, Bozzicolonna, Guarascio 5.

Ed effettivamente, tutt’altra musica in quella di domenica mattina, laddove si sfiora l’impresa in casa del Don Orione, cui si cede solo di 5 punti, con lo score di 61-56, dopo essere stati avanti anche di 9 ed aver dato filo da torcere ai padroni di casa. Peccato per l’uscita di Calò, per aver raggiunto i 5 falli giá ad inizio terzo periodo, ma la Lupiae ha dimostrato grande compattezza e spirito di squadra, di fatto rispettando le direttive stagionali di divertirsi, fare esperienza, fare gruppo e magari fare qualche scherzetto agli avversari più quotati del girone. Soddisfazione personale e di squadra a fine gara per Antonio Di Blasio

“Contento del mio impatto e dell’approccio di tutta la squadra” e per il top scorer Wilber Montano Caicedo, con 21 punti e tre triple “Peccato per la sconfitta, ma abbiamo dimostrato che ci siamo!”.

Questo il tabellino della Lupiae : Di Blasio 6, De Nuccio, Longo 16, Stella 4, Pandelli, Carichino, Calò 7, Caicedo 21, Bozzicolonna, Guarascio 2 .Prossimo appuntamento sabato 18 gennaio al Pala Ventura contro Termoli.