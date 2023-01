Basket in carrozzina, in Serie B riflettori puntati sul derby di Puglia Bari–Lecce

Freddo fuori, caldo dentro. Sarà questo il clima meteo-sportivo che si vivrà domenica 29 gennaio in occasione del derby di Puglia di Serie B di basket in carrozzina, che vedrà opposti Bari e Lecce.

Un match, al termine, darà uno scossone alla classifica del girone D in quanto permetterà di capire meglio chi resterà in scia al Taranto capolista e, di conseguenza, avere maggiori possibilità di accedere alla fase finale (passano ai playoff le prime due squadre di ogni girone).

“Nonostante le poche risorse economiche, che purtroppo in questa stagione ci hanno costretto a rimodulare il nostro progetto sportivo e sociale, siamo ancora qui a dire la nostra. Pronti più che mai per questo derby”, afferma pochi giorni prima della sfida il presidente-giocatore della Lupiae Team Salento Simone Spedicato.

“Una partita – conclude – che negli ultimi anni abbiamo sempre dominato, in casa e fuori e pertanto sarà ancor più stimolante viverla dal momento che per la prima volta non partiamo da favoriti”.

H Bari 2003 – Lupiae Team Salento, che si disputerà domenica 29 gennaio, con palla a due alle 11.00 che come sempre sarà a portata di click. sarà infatti diponibile la diretta streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea, Asdlupiateamsalento e sul canale You Tube di Salento in Linea.

La telecronaca sarà affidata al giornalista Pino Montinaro e all’ex arbitro di basket Piergiorgio Fiorentino.