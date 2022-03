Basket in carrozzina, la Lupiae Team Salento si impone anche a Bari

Settimo sigillo, su altrettanti match disputati, per la Lupiae Team Salento, squadra leccese di basket in carrozzina di Serie B che anche in quel di Bari ha imposto la sua legge sotto canestro.

Il quintetto, guidato da capitan Wilber Caicedo Montano, sabato scorso, al “PalaForgia”, sin dai primi minuti, ha fatto capire ai padroni di casa quale sarebbe stato l’andamento della gara: 2-20 il parziale del primo quarto.

Una partenza sprint, aperta da una sequenza show a firma di Gigi Guarascio, che ha creato un divario insormontabile.

Al termine, il miglior realizzatore dei gialloblù è risultato essere il presidente giocatore Simone Spedicato autore di ben 20 punti.

Ora in casa Lupiae Team Salento è tempo di match-party. Domenica 6 marzo infatti, in occasione dell’ultima partita della stagione regolare del girone E, la capolista riceverà il giovane Palermo.

Un’occasione per salire sull’ottovolante e far festa tra campo e spalti

Tabellino match

HBari 2003- Lupiae Team Salento: 31-59, (parziali di tempo: 2-20; 7-14; 8-16; 14-9)

HBari: Donvito 8; N’Goran 7; Fasano E. 4; Todaro 2; Macellaio 2; Coviello 2; Fasano P. 6; Romito; Damato; Vitale; Allenatore Macellaio.

Lupiae Team Salento: Longo S, Bozzicolonna; De Giorgi; Carichino; Calò 6, De Nuccio 4, Coi, Longo D. 9, Montano Caicedo 12, Spedicato 20, Guarascio 8; Allenatore: Andrea Calò, vice allenatore: Rocco Bortone.