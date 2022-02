Basket in carrozzina, trionfale trasferta siciliana per la Lupiae Team Salento. Centrati due successi

Trionfale trasferta siciliana per la capolista Lupiae Team Salento, che prima a Palermo e poi a Catania, tra sabato pomeriggio e domenica mattina conquista virtualmente playoff e primato nel proprio girone della serie B di basket in carrozzina.

La due giorni in terra di Sicilia è iniziata con una vittoria contro i “Ragazzi di Panormus” superati sabato pomeriggio col punteggio di 50-39.

La formazione guidata da coach Andrea Calo, che non si è schierato nei cinque, dosando le forze per la gara successiva, è partita con un terrificante 21-2 nel primo periodo, che ha consentito ai gialloblù di contenere il ritorno dei palermitani e ruotare il più possibile il quintetto in campo. Miglior realizzatore Andrea Saracino con 13 punti, seguito da capitan Montano Caicedo a 12 e Dario Longo a 11.

La seconda gara, disputata a Catania domenica mattina, ha visto la Lupiae Team Salento partire ancora una volta moto bene, chiudendo avanti 27-11, ma ha poi visto Spedicato e compagni mantenere la stessa concentrazione e lo stesso piglio per tutta la gara, conclusa con un inequivocabile 70-36, nonostante la buona volontà e l’impegno dei padroni di casa, dotati di buone potenzialità, ma ancora distanti dai salentini.

Mattatore Wilber Montano Caicedo, con i suoi 23 punti, frutto, tra l’altro, di ben 4 triple, davanti a Simone Spedicato con 15 ed Andrea Calò con 14 (una tripla anche per lui).A segno, oltre ai soliti Saracino e Sansò, anche Guarascio, Carichino e soprattutto Elton Pepa, autore dei suoi primi due punti assoluti in campionato.

A questo punto, restano solo due impegni per la Lupiae, in trasferta a Bari (sabato 26 febbraio) e in casa per il ritorno col Palermo (domenica 6 marzo).

Dopo, solo i playoff separeranno i ragazzi gialloblù dal sogno serie A!

Score Lupiae Team Salento

A Palermo: Lupiae Team Salento 50 : Longo 11, Carichino, Calò n.e., Saracino 13, Coi, Sansò 6, Montano Caicedo 12, Spedicato 8, Guarascio, Pepa; All. Calò.

A Catania : Lupiae Team Salento 70 : Longo, Carichino 2, Calò 14, Saracino 6, Coi, Sansò 6, Montano Caicedo 23, Spedicato 15, Guarascio 2, Pepa 2; All. Calò.