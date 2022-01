Basket in carrozzina, Serie B. Sabato in programma il derby tra Lecce e Taranto

Nel campionato nazionale di basket in carrozzina di Serie B girone E continua la striscia positiva della Lupiae Team Salento: tre partite, tre vittorie.

Una squadra, quella di coach Andrea Calò, dal 2018 alla guida dei gialloblu, che anno dopo anno è cresciuta in modo esponenziale. Una forza di gruppo sotto canestro intenzionata anche quest’anno ad accedere ai play off per poi tentare di centrare la prima storica promozione in Serie A.

Nel frattempo il calendario indica che domani, 29 gennaio 2022, i riflettori del “PalaVentura” di Lecce si riaccenderanno, a partire dalle ore 17:00, in occasione del match clou Lupiae Team Salento Vs Boys Taranto.

Uno scontro al vertice tra prima e seconda che, per quanto fatto vedere nel corso degli anni, non deluderà gli appassionati di sport.

Atmosfera, quindi, calda di emozioni quella che si preannuncia al palazzetto di Piazza Palio dove sono attesi, con green pass al seguito e mascherina Ffp2, numerosi spettatori pronti a riscaldare le mani a ritmo di applausi e tifo da stadio e dare ulteriore forza alla squadra leccese.

Ingresso libero previa esibizione del green pass. Obbligo di indossare la mascherina di tipo Ffp2

Si potrà seguire la diretta del match sul canale You Tube di Salento In Linea e sulle pagine Facebook di Asd Lupiae Team Salento e Salento In Linea.