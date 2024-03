Doppio colpo! La Lupiae Team Salento batte per 52-38 i Crazy Ghosts di Pontecagnano e festeggia l’approdo ai playoff!

Colpo doppio per la Lupiae Team Salento, che grazie al successo casalingo contro i Crazy Ghosts di Pontecagnano per 52-38, festeggia sia la rivincita della sconfitta subita in terra campana qualche settimana fa, sia l’approdo ai playoff promozione per il quarto anno consecutivo.

Quella di sabato scorso al Pala Ventura è stata una bella prova dei gialloblù, che sono partiti bene, come dimostrano il primo ed il secondo parziale, conclusi rispettivamente 14-9 e 13-7, che hanno consentito ai salentini di prendere il largo e fronteggiare il ritorno degli ospiti, fino alla larga vittoria finale.

In grande evidenza il solito Andrea Calò e Francesco Genchi, rispettivamente autori di 16 e 12 punti, ma comunque buona prova anche degli altri atleti inseriti nelle rotazioni, da Quntino De Nuccio a Dario Longo, così come l’altro veterano Pierluigi Guarascio.

L’approdo ai playoff per il quarto anno consecutivo ha reso poi ancora più dolce il successo di giornata, con i protagonisti che non hanno nascosto la loro soddisfazione.

“Dovevamo riscattare la sconfitta dell’andata e lo abbiamo fatto. Siamo molto contenti sia della gara di oggi che del campionato, dato l’approdo ai playoff, che non era affatto scontato”, ha affermato Quintino De Nuccio

Hanno ribadito il concetto, poi, sia Dario Longo: “Siamo contenti della prova di oggi, battere i campani non è stato facile, ma l’impegno di tutti è stato premiato. Contentissimi anche per l’approdo ai playoff, che quindi diventa matematico!”, che Rocco Bortone: “Felicissimo di questa vittoria e dell’approdo ai playoff. In particolare ci tenevamo a riscattare la gara di andata persa di 8 punti ed i 14 di distacco di questa partita ci danno grande soddisfazione, perchè non era facile avere ragione dei campani. Forza Lupiae! ”.

Tabellini

Lupiae Team Salento Margy: De Nuccio 5; Longo G. 6; Stella; Carichino; Calò 16; Genchi, 12; Coi; Boittazzo 8; Bozzicolonna; Guarascio 5. All. Calò

Crazy Ghosts di Pontecagnano: Aliberti; Carbone 6; Ciaglia, 7; Di Santi; Lamberti; Ripa 9; Salvatore 8; Voytovyc; Minella 8; Spinelli; All. Spinelli.

Prossimo appuntamento, sabato 16 marzo, nuovamente al Pala Ventura, laddove gli ospiti saranno i ragazzi del Cus Catania.

Palla a due alle ore 15.30, ci si aspetta un bel afflusso di tifosi, per festeggiare insieme il prestigioso traguardo.