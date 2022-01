Basket in carrozzina, sabato al via il campionato della Lupiae Team Salento

L’attesa è finita. Dopo tre mesi di duro allenamento la Lupiae Team Salento, top club del campionato nazionale di basket in carrozzina di Serie B, è pronta a far esplodere sotto canestro tutta l’energia dei suoi talenti.

Sabato 8 gennaio, infatti, la squadra leccese, allenata per il quarto anno consecutivo dal molfettese Andrea Calò, ospiterà il Cus Catania.

“Finalmente si parte. I ragazzi sono carichi e consapevoli della propria forza. Personalmente sono molto orgoglioso di questa società, nata insieme a un piccolo gruppo di amici oltre vent’anni fa, che è cresciuta negli anni in modo esponenziale sotto ogni punto di vista grazie ai tanti sacrifici fatti. Ora, però, è tempo di dare la parola al campo dove sono sicuro ci divertiremo anche quest’anno”, ha affermato Rocco Bortone, vice allenatore e pietra miliare della Lupiae Team Salento

In casa gialloblu, quindi, è tutto pronto. Anche dal punto di vista televisivo. A causa dell’emergenza Covid-19 e per venire incontro ai tifosi (pagina Facebook Asdlupiaeteamsalento con oltre tremila fan), tutti i match saranno infatti trasmessi in diretta su un canale di You Tube.

La telecronaca degli incontri sarà affidata al giornalista Pino Montinaro e all’ex arbitro di basket ed ex ufficiale di campo, Piergiorgio Fiorentino.

Palla a due sabato 8 gennaio, ripetiamo, con inizio alle ore 17.00.