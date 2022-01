Basket in carrozzina, domani Lupiae Team-Salento-HBari. Al “PalaVentura si gioca il derby di Puglia

Sabato 15 gennaio aria di derby al “PalaVentura” di piazza Palio a Lecce dove, a partire dalle ore 18:30, è in programma la sfida di cartello, valevole per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina girone E, Lupiae Team Salento contro H Bari 2003.

Un match che, come già successo in passato, sarà uno spot per tutto il movimento della Fipic (Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina).

“Per noi del basket in carrozzina – dichiara Gianni Landi vice presidente della Lupiae Team Salento – il derby di Puglia è da anni un appuntamento fisso. Speriamo però, e lo dico in modo simpatico e ben augurante per la mia società, che sia l’ultimo perché questo vorrà dire che saremo saliti in Serie A”.

Al fine di diffondere le emozioni sotto canestro a ogni latitudine, l’evento sportivo sarà trasmesso in diretta sul canale You Tube di “Salento In Linea”. Telecronisti il giornalista Pino Montinaro e l’ex arbitro di basket ed ex ufficiale di campo, Piergiorgio Fiorentino.

A riscaldare l’atmosfera di questo freddo gennaio, almeno dal punto di vista sportivo, ci penseranno sabato sera gli atleti della palla a spicchi di Lecce e Bari oltre al ritrovato pubblico.

Grazie, infatti, alla possibilità offerta del super green pass il “PalaVentura” di Lecce ritroverà, finalmente, il suo tifo da stadio seppur ovattato dall’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Parola, quindi, al campo con palla due a partire dalle ore 18:30

L’ingresso è libero previo controllo del super green pass e obbligo di indossare la mascherina di tipo Ffp2

La sfida potrà essere seguita su internet sul canale You Tube di “Salento In Linea” e sulle pagine Facebook di Asd Lupiae Team Salento e Salento In Linea.