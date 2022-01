Basket in carrozzina, Serie B. La Lupiae Team Salento espunga Palagiano e fa tre su tre

Terza giornata e terza vittoria per la Lupiae Team Salento, che al Palazzetto “Orazio Flacco” di Palagiano ottiene contro i ragazzi della Boys Taranto, un successo fondamentale nella corsa ai playoff promozione e probabilmente al primo posto del girone E del campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina.

La vittoria dello scorso sabato pomeriggio è arrivata grazie ad una prima frazione di gara, soprattutto il primo e secondo quarto, condotti in modo quasi perfetto da Simone Spedicato e compagni, agli ordini del coach Andrea Calò, che non si è schierato nel quintetto base, ma che poi si è inserito nelle rotazioni in corso di gara.

Infatti, dopo aver chiuso il primo periodo avanti di 5 punti, il parziale di 20-8 del secondo quarto ha consentito ad Andrea Saracino e friend di mettere tra sé e gli avversari un margine di ben 17 punti, che ha permesso ai gialloblù di respingere al mittente l’inevitabile ritorno dei padroni di casa, molto più aggressivi nel terzo e nel quarto periodo di gioco.

Miglior realizzatore della partita è stato il capitano della Lupiae, Wilber Montano Caicedo, autore di ben 22 punti, che a fine gara ha espresso tutta la propria soddisfazione per il successo: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma siamo molto contenti di questa vittoria, ottenuta in trasferta su un campo difficilissimo e contro un avversario fortissimo”.

La difficoltà della gara è stata attestata anche dalle rotazioni di coach Calò, che sono state meno complete di altre volte, proprio per la necessità di tenere in campo il quintetto più competitivo.

Da segnalare ancora una volta l’ottima prova di Andrea Saracino, che seppur meno incisivo alla voce punti realizzati, è stato determinante a quella assist e rimbalzi.

Una menzione, poi, merita l’esordio stagionale dell’unica “voce” femminile della formazione salentina, ossia Sabrina Bozzicolonna, subentrata a gara in corso ed inseritasi quindi nelle rotazioni della partita.

Soddisfatto, infine, il Presidente – giocatore Simone Spedicato: “Era troppo importante vincere, abbiamo superato una squadra fortissima e sabato prossimo dobbiamo dare un seguito a questa vittoria, provando ad ottenere l’intera posta in palio contro gli stessi Tarantini, questa volta a casa nostra, al ‘Pala Ventura’. Abbiamo giocato meglio nella prima frazione, mettendo da parte i punti fondamentali per rintuzzare il ritorno degli avversari”.

Ottenuta la vittoria, quindi, sotto con la gara di ritorno, sabato prossimo tra le mura amiche.

Tabellino

Boys Taranto 42 (12-8-10-12) : Latagliata 4, Roglieri, Salvatore 6, Samadi 16, Rukaviniskovs 12, Stella, Lomastro, Frisenda, Eletto, Genchi, 2, Lomagistro. All. Lingesso.

Lupiae Team Salento 49 (17-20-4-8) : Longo, Bozzicolonna, De Giorgi, Carichino, Calò 4, Saracino 10, Coi, Sansò 8, Montano Caicedo 22, Spedicato 5, Guarascio. All. Calò.